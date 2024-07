María José Suárez estalla tras las críticas por su entrevista

La entrevista que María José Suárez ofreció el viernes pasado en el programa de televisión '¡De viernes!' ha dado mucho que hablar y aunque su relato es mucho más sólido que el de su expareja, Álvaro Muñoz Escassi, a quien sigue asegurando que la modelo habría mentido para limpiar su imagen.

Cansada de ser juzgada y enfadada por todo lo que se está diciendo sobre ella, María José ha mostrado su peor cara ante las cámaras al ser preguntada de nuevo por sus palabras: "Ya está, dejadme ya".

Eso sí, prefería mostrar indiferencia absoluta ante aquellos que afirman que podría haber mentido en su entrevista y nos anunciaba que no hablará más de su ruptura con Escassi: "No, no, pero de verdad, que yo soy... Pero es que todo el día detrás, para no deciros nada más, que no voy a hablar nada más, ya está".

Nos encontrábamos a María José saliendo de una clínica y al preocuparnos por su estado de salud, nos aseguraba que se encuentra "perfectamente"... pero su rostro lo decía todo. Una situación que parece estar pasándole factura por todas las críticas que ha recibido.