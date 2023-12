Raquel Bollo y Manuel Cortés zanjan las especulaciones. ¿Les regaló Isabel Pantoja una montura de Paquirri?

Laura Cuevas, hija del que fuera mayoral de Cantora durante muchísimos años y uno de los 'guardianes' de los secretos de Isabel Pantoja, soltaba la bomba hace unos días.

La joven aseguraba que Paquirri habría encargado una montura para su hijo Francisco Rivera y que, lejos de dársela cuando su padre falleció, se la habría regalado a Manuel Cortés -hijo de Chiquetete y Raquel Bollo- cuando tenía 4 años y pidió una para montar a caballo.

Una información que pone en el foco el inexplicable comportamiento que la artista habría tenido con los hijos de su marido y Carmen Ordóñez, a los que nunca ha entregado ninguno de los objetos y enseres personales que el malogrado torero les dejó expresamente en su testamento.

Sin embargo, Raquel Bollo no ha tardado en salir en defensa de Isabel Pantoja y dejar claro, en un mensaje que ha enviado a Antonio Rossi, que aunque es cierto que la cantante le regaló una montura a su hijo cuando era chico, no era la de Paquirri sino una nueva a estrenar que venía con la etiqueta y que ella sepa no venía del diestro.

Una polémica a la que Manuel Cortés también ha reaccionado con extrañeza ante los micrófonos de Europa Press: "Sinceramente, no lo sé, si te digo la verdad no lo sé. Hay veces que evitamos la pregunta pero esta vez no es por evitarte, es que me estoy enterando por ti ¿una montura?" ha preguntado sorprendido, reconociendo que "no recuerda" que su tía le regalase dicho objeto.