Tamara Falcó hace oídos a los nuevos rumores de infidelidad de Íñigo con una conocida influencer

La paz de la que Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutaban desde que se dieron el 'sí quiero' el pasado 8 de julio no les ha durado demasiado.

Los rumores de deslealtad rodean de nuevo a la pareja después de que la influencer Carolina Moura, ex-concursante de 'La isla de las tentaciones' haya revelado que el empresario le mandó numerosos mensajes por redes sociales cuando ya era novio de la marquesa de Griñón.

"No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños".

"El tío me había escrito un montón de veces. Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo" ha asegurado afirmando que ella no le dio importancia a sus insistentes mensajes y ni siquiera le contestó.

Un inesperado varapalo para Tamara que, en su mejor momento y ultimando los detalles de su viaje a Miami para celebrar sus primeras Navidades como casada en compañía de toda su familia -Isabel Preysler, sus hermanos Enrique, Julio José, Chabeli y Ana, sus cuñados y sus sobrinos-.

Tamara prefiere hacer oídos sordos a los nuevos rumores de deslealtad de Íñigo.

Haciendo suyo el refrán de 'ojos que no ven corazón que no siente', la socialité ha dejado en el aire si le da veracidad a Carolina Moura y tan solo ha roto su silencio para bajar la ventanilla de su coche y desear con una sonrisa "feliz Navidad" a la prensa.

Tamara ha dejado claro que en nada le han afectado los rumores sobre una nueva infidelidad de su marido.