Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, felices y más unidos que nunca en la recta final de su segundo embarazo

Violeta Mangriñán

A pesar de que en los últimos años, tanto Violeta Mangriñán como Fabio Colloriccchio se han mantenido al margen del mundo de la televisión, hay ciertas ocasiones en las que merece la pena volver a la pequeña pantalla.

Esta vez, la influencer ha hecho una aparición estelar en 'El Hormiguero', aprovechando que su gran amigo Omar Montes era el invitado especial del programa.

La valenciana ha participado en una prueba donde su amigo ha tenido que adivinar su peso en directo, que no es nada más y menos que 62 kilos en la recta final de su embarazo.

Momentos más tarde el equipo de Europa Press capturaba el momento en el que salía de las instalaciones del programa con el mejor chófer sin lugar a dudas: su pareja, Fabio Colloricchio.

Lo cierto es que ambos están más unidos que nunca, y es que a pesar de estar pasando por una mala racha de salud en la familia, el cantante se mantiene al lado de su novia en todo momento.

Ella misma nos confesaba hace a penas unos días que en las últimas semanas están viviendo varios tropiezos de salud: "Ya me pasé la gripe, la infección, todo, espero volver a tardar mucho en volver a ponerme malita, no soy de ponerme malita, pero cuando me pongo, lo doy todo.

Toco madera de que todo sea eso en la vida.

Chica que llevo una rachita un poco no me puedo quejar, pero de un bachecillo cojo otro, a ver si ya me dejan tranquila".

Por otro lado, Violeta reconocía que las navidades no han sido unas fechas bonitas para ella: "No mucho, la verdad, no me encantan las navidades, en mi familia no han sido fechas bonitas.

Ahora yo espero que con las niñas cambie un poco esa energía, a ver si es así".