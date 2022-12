Efemérides del 22 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 22 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 22 de diciembre:

En 1491 las Capitulaciones de Alfacar son firmadas por los Reyes Católicos

Hitler ordena el desarrollo de los letales cohetes V-2. Fuente | Wikipedia.

¿Qué pasó el 22 de diciembre?

En España:

En 1248 Fernando III entra en la recién conquistada Sevilla

Un choque de trenes se cobra 11 muertos y 90 heridos en en Valencia. Fuente | El País.

En 1928 España junto a otros países reconoce la autonomía aduanera de China

En el mundo:

En 1938 Otto Hahn logra la primera fisión nuclear de la historia en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín

En 2018 entra en erupción el volcán Anak Krakatoa en Indonesia.

¿Quién nació el 22 de diciembre?

En España:

En 1959 nace Alfredo Urdaci, periodista

Edurne, cantante y actriz española. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

En 1858 nace Giacomo Puccini, compositor italiano

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 22 de diciembre?

Los nacidos el 22 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 22 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Pedro Canisio celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Pedro Canisio, y también es la onomástica de Severino, Anastasio, Temístocles, Festo, Miqueas y Glicerio

¿Quién falleció el 22 de diciembre?

En España:

En 1870 fallece el genial poeta español Gustavo Adolfo Bécquer

Gustavo Adolfo Bécquer. Fuente | Wikipedia.

En 1982 fallece Félix Likiniano, anarquista

En el mundo:

En 1940 fallece Nathanael West, escritor estadounidense

¿Qué se celebra el 22 de diciembre?

Hoy se celebra:

Día del Sorteo Extraordinario de Navidad en España

Día del Empleado de Farmacia en Argentina

Día del Educador en Cuba

Día de las Matemáticas en la India

Día de la Madre en Indonesia