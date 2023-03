Efemérides del 6 de marzo de 2023: ¿Qué pasó el 6 de marzo?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 6 de marzo:

• En 1869 el químico Dmitri Mendeleev publicó la primera tabla periódica

• En 1927 nace Gabriel García Márquez, escritor y premio Nobel

En 1927 nace Gabriel García Márquez, escritor y premio Nobel. Fuente | Historia National Geographic.

¿Qué pasó el 6 de marzo?

En España:

• En 1929 se inaugura en Madrid la línea metropolitana Cuatro Caminos-Tetuán

• En 1938 en Cartagena, la escuadra republicana hunde el buque de guerra franquista balear. El naufragio mató a 788 hombres de su tripulación

• En 1961 se publica la primera página de 13, Rue del Percebe en la revista española de cómic Tiovivo

• En 1972 en Barcelona, se produce una explosión en un edificio (en la calle Capitán Arenas y calle Santa Amelia) matando a 19 personas. En un principio se atribuyó a una fuga de gas natural, pero informes posteriores del Colegio Oficial de Ingenieros de Barcelona lo desmintieron

• En 2002 el Real Club Deportivo de la Coruña gana la Copa del Rey en el centenario del Real Madrid

En 2002 el Real Club Deportivo de la Coruña gana la Copa del Rey en el centenario del Real Madrid. Fuente | ElDesmarque.

En el mundo:

• En 1934 en el Reino Unido, el Partido Laborista gana las primeras elecciones generales

• En 1957 Ghana se independiza del Imperio Británico

• En 1970 en el Reino Unido, The Beatles lanzan su penúltimo sencillo Let It Be

• En 1983 Helmut Kohl y su partido recuperan el poder en Alemania

• En 1986 último avistamiento del cometa Halley cerca de la órbita de la Tierra; Se estima que la próxima visita será en el año 2061

En 1986 último avistamiento del cometa Halley cerca de la órbita de la Tierra; Se estima que la próxima visita será en el año 2061. Fuente | BBC.

¿Quién nació el 6 de marzo?

En España:

• En 1964 nace Sandro Rosell i Feliu, presidente del Fútbol Club Barcelona

• En 1969 nace Álvaro Fernández Armero, cineasta

• En 1977 nace Paquillo Fernández, corredor de marcha

• En 1988 nace Paloma Bloyd, actriz

• En 1990 nace Clara Lago, actriz

En 1990 nace Clara Lago, actriz. Fuente | Telva.

En el mundo:

• En 1475 nace Miguel Ángel Buonarroti, artista

• En 1619 nace Hercule-Savinien de Cyrano de Bergerac, escritor

• En 1937 nace Valentina Tereshkova, cosmonauta e ingeniera

• En 1972 nace Shaquille O’Neal, jugador de baloncesto

En 1972 nace Shaquille O’Neal, jugador de baloncesto | Personajes Históricos.

• En 1981 nace Ellen Muth, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 6 de marzo?

Horóscopo nacidos el 6 de marzo.

Las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo son de signo Piscis. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser emocionales, intuitivos y sensibles. Son personas muy imaginativas y con una gran habilidad para la creación artística. Tienen una visión mística y espiritual de la vida y a menudo sienten una conexión profunda con el mundo que les rodea. Además, los piscis son compasivos y amables, y se preocupan mucho por los demás. Son muy tolerantes y comprensivos, y a menudo son capaces de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Son personas muy leales y fiables, y suelen ser buenos amigos y compañeros. Sin embargo, también pueden tener dificultades para tomar decisiones y ser bastante indecisos. A veces pueden ser tímidos y retraídos, y pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades. También pueden ser propensos a la depresión y la ansiedad, y necesitan un entorno emocionalmente estable y comprensivo.

Santoral del día 6 de marzo: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Julián celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Julián , y también es la onomástica de San Victorino de Nicomedia, San Quirico de Tréveris, San Marciano de Tortona, San Fridolino, San Evagrio, San Crodegango, Santa Coleta Boylet y San Olegario.

¿Quién falleció el 6 de marzo?

En España:

• En 1924 fallece Augusto Font Carreras, arquitecto

• En 1938 fallece Pachín de Melás, escritor

• En 1989: fallece Agustín Millares Sall, poeta

• En 2007 fallece José Luis Coll, humorista

En 2007 fallece José Luis Coll, humorista. Fuente | RTVE.

• En 2012 fallece Marquitos, futbolista

En el mundo:

• En 1888 fallece Louisa May Alcott, escritora autora de la novela ‘Mujercitas’ de 1868

• En 1986: fallece Georgia O’Keeffe, artista

• En 2004 fallece Frances Dee, actriz

• En 2005 fallece Teresa Wright, actriz

• En 2016 fallece Nancy Reagan, viuda del presidente Ronald Reagan

En 2016 fallece Nancy Reagan, viuda del presidente Ronald Reagan. Fuente | BBC.

¿Qué se celebra el 6 marzo?

Hoy se celebra:

• Día Europeo de la Logopedia

• Día Internacional del Linfedema

• Día Internacional del Escultor

Día Internacional del Escultor. Fuente | Pablo Bedrossian.

• Día de la familia en México

• Día del aniversario de la fundación de la Academia Cubana de Literatura en Cuba