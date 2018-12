Cuando se aprende un idioma en el extranjero, más que aprenderlo, se vive. El estudiante conocerá cómo se utiliza el idioma de manera práctica, en el día a día, consiguiendo una experiencia muy valiosa que podrá demostrar en el momento en el que quiera acceder al mercado laboral.

Desde CLS idiomas nos detallan las principales ventajas de aprender un idioma fuera de nuestro país.

¿Por qué deberías estudiar inglés en el extranjero?

Vivirás una experiencia inolvidable

No importa lo bien o lo mal que se te dé el idioma, vas a vivir una experiencia que te va a cambiar. Te ayudará a ser más independiente y a valorar las cosas, a tener una autonomía muy útil de cara al futuro.

Estarás en un país desconocido en el que podrás explorar todo, y cualquier elemento será una oportunidad para aprender.

Abrirá tu mente

Durante los primeros días en el nuevo país es normal que no estés centrado/a; no solo no conocerás nada, si no que tendrás que desenvolverte en un idioma que no es el tuyo.

Pero en unos 3-4 días ya te estarás integrando y serás uno más. Empezarás a sentir curiosidad, a interactuar con la gente, a descubrir cómo son los establecimientos, a interesarte por la cultura, etc.

Es un gran momento de tu vida en el que crecer como persona, de progresar, y todo esto sin dejar de aprender ni por un momento.

Inmersión

Los libros de inglés nos intentan introducir en un mundo que a veces nos parece irreal. Muchas de las situaciones que se describen en ellas son completamente diferentes a nuestro estilo de vida, incluso hasta parecen forzadas.

Aprender inglés en el extranjero te ayuda a conseguir una inmersión total en el idioma: Podrás entender mucho mejor estas situaciones (de hecho, necesitarás hacerlo si quieres “sobrevivir”).

Tendrás que averiguar cómo va todo para coger un autobús o un tren, como comprar en un establecimiento, entrar en el cine…

Fácil no va a ser, pero seguro que le acabas cogiendo el truco.

Aumento de la auto-confianza

Tu confianza se verá reforzada a medida que veas cómo vas progresando poco a poco. Notarás que tu entorno te entiende mejor cada día, serán conscientes de la evolución de sus capacidades y esto te hará sentir mucho mejor.

Al principio todo será un reto: incluso hasta pedir una simple taza de café. En pocos días podrás pedirla de carrerilla, y hacer mucho más.

Te ayudará a conocer personas en cualquier parte del mundo

Tan solo necesitas de unos pocos meses para hacer amigos en cualquier parte, y esto tiene mucho más valor si es en otro país. Podrás crear vínculos especiales que durarán para siempre… y es que nunca se sabe cuándo vas a necesitar a un amigo en cualquier parte del mundo.

Aprende inglés en el extranjero y te lo pasarás en grande.