¿Qué es la educación STEAM y en qué beneficia al desarrollo de los niños?

Desde la perspectiva de los padres, la educación de los niños representa una de las preocupaciones máximas, porque de ella dependerán todas las oportunidades del futuro, y su desarrollo integral y completo. La educación STEAM ha planteado, desde hace algunas décadas, un cambio de paradigma acerca de cómo se debe educar a las nuevas generaciones.

El mundo laboral, y hasta las sociedades, han cambiado drásticamente en los últimos 30 o 40 años. Oficios que antes eran indispensables e incluso tecnologías que parecían marcar la norma -como por ejemplo, el fax- ahora no son ni siquiera necesarios y muchos trabajos han desaparecido para siempre. No obstante, durante ese tiempo se ha visto cómo han aparecido nuevas tecnologías, nuevos oficios y un potencial de desarrollo mucho mayor para las nuevas generaciones. Sin embargo, la educación convencional parece no estar adaptada del todo a estas demandas modernas.

Es ahí donde entra el concepto de STEAM, un acrónimo que engloba los términos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, y que reúne las habilidades que un niño debería desarrollar para adaptarse a las demandas laborales, de desarrollo e innovación modernas, que distan mucho de las que existían hace unos 20 años atrás.

Educar a los niños mediante este sistema es algo que ha caracterizado a países como Japón, Singapur, Taiwán, Finlandia y Suecia, siendo también una de las razones de que sean países que directamente son reconocidos por su capacidad de desarrollo y por los índices de excelencia que manejan.

Desarrollar estrategias, desde casa, es importante y hasta sencillo para beneficiar al crecimiento personal y académico de los hijos, ya que de estas habilidades dependerán la mayoría de los trabajos y proyectos en un futuro, algo que incluso ya es evidente en el presente.

¿Cómo desarrollar habilidades STEAM en los niños?

Incentivar el ingenio y la estructura

En casa, utilizando materiales sencillos, un niño puede aprender como hacer un robot casero y con ello estará desarrollando habilidades asociadas con la educación STEAM.

Y es que un robot es uno de los experimentos que todo niño ha querido realizar alguna vez, y está relacionado directamente con los avances tecnológicos y la dirección que éstos buscan hacia el concepto de la automatización.

Diseñar un robot casero, para un niño, le permite desarrollar su capacidad de ingenio, porque cada robot será distinto y tendrá las funcionalidades que el propio niño decida, a través de la creatividad y la improvisación, pero también le brindará estructura, porque necesitará seguir indicaciones, manuales, guías y tomará seguramente la decisión de investigar porqué algunas cosas pueden funcionar mientras que otras no.

Conocer el funcionamiento y el impacto de los cambios

Una de las actividades que mejores beneficios reporta para el desarrollo de las habilidades relacionadas con STEAM en los niños, pueden ser aquellas relacionadas con la química. Es una de las ciencias con mayor impacto en los niños, y gran parte de la responsabilidad está en que el funcionamiento y el impacto están determinados por los cambios, adiciones y sustracciones que pueda realizar el propio niño, aprendiendo a través de experimentos quimicos para niños que cada paso tiene una consecuencia, que cada cambio provocado impide volver atrás, lo que le ayudará a entender muchas de las complejidades que existen.

No obstante, la química es también una de las ciencias más divertidas, porque le permite a los niños entender muchos de los cambios y fenómenos que se producen en la vida cotidiana, y que están relacionados con ingredientes o productos que se utilizan en casa, que son seguros y económicos.

Dominar los cálculos y ser protagonista de sus resultados

Una de las búsquedas pedagógicas de la educación STEAM, está en afirmar que hay diversos tipos de inteligencia y que no todos los niños serán excelentes para las mismas cosas, sino que algunos destacarán para las artes, otros para las ciencias y otros para las matemáticas.

Lo que sí es cierto, es que la mayoría de las veces todas las actividades de STEAM se relacionan con todas las disciplinas a la vez, y permiten que los niños vayan engrandeciendo sus conocimientos de una forma muy divertida y enriquecedora.

Las matemáticas, los cálculos y sus normas son, tal vez, son las mejores opciones en el camino para cualquier padre en la formación inicial de sus hijos, y una de las mejores maneras de incentivarlos es aprendiendo como hacer un puzzle casero, ya que un puzzle guarda todos los elementos de cálculo y procedimiento de un ejercicio matemático -porque tiene una única solución posible-, lo que le llevará a pensar de forma estructurada y programática, tomando el control del proceso y de los resultados.

Conforme vaya aprendiendo a seguir esa clase de normas, y establecer las causas y efectos de cada una de ellas, los ejercicios matemáticos podrán ser más directos, lo que representará un divertido reto para ellos.

La ingeniería, punto crucial de las habilidades STEAM

Pero si hay un elemento distintivo dentro de toda la educación STEAM, es la ingeniería. Está llamada a ser la protagonista absoluta de los trabajos del futuro, aún con muchas vertientes, ya que no todas serán tecnológicas absolutamente.

Sin embargo, al igual que ocurre con las matemáticas, la ingeniería forma parte de la vida, y desarrollar “el pensamiento ingeniero” es posible, sin importar hacia qué lado se incline el niño y sus motivaciones en un futuro. Por eso, una de las estrategias que deben formar parte de la educación STEAM -incluso desde edades muy tempranas- son los experimentos de fisica para niños, porque le permitirán reconocer la utilidad y el ejemplo de la mayoría de las teorías que se manejan dentro de esa ciencia y, con ello, le permitirá encauzar en la práctica muchos aspectos que de otra manera -al menos, de la manera de la educación tradicional-, se podrían prestar para que el niño quisiera evitar estas ciencias a toda costa.

La educación STEAM parte desde el concepto de ‘hacer la ciencia divertida y útil’ de cara a la visión de los niños y adolescentes que siguen este patrón pedagógico. Por su utilidad práctica, es posible seguir ciertos ejercicios en casa y combinarlo con metodologías educativas profesionales que permitirán, por encima de todas las cosas, crear un profesional adaptado a las necesidades del futuro y con las herramientas para hacerse cargo del mismo.