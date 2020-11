Opositar a un empleo público, una apuesta segura para los próximos años

La situación sanitaria ha hecho que muchos sectores económicos se vean afectados. Pero afortunadamente, hay un sector que lejos de verse perjudicado, tiene aún más necesidad de cubrir vacantes. Estamos hablando de la Administración Pública. La gestión de los ERTES, la necesidad de personal sanitario, sumado a la ya de por sí avanzada edad de muchos funcionarios, hace que se sigan convocando plazas de empleo pública para satisfacer las necesidades de los españoles.

Estudiar una oposición se ha convertido en una de las opciones de empleo más seguras del momento. Son muchas las personas que ante la inestabilidad recurren al empleo público para conseguir una plaza fija. Sin embargo, una vez tomada la decisión, surgen muchas dudas: ¿qué me preparo? ¿cómo lo hago? Hay muchas opciones: oposiciones estatales, autonómicas, estatales…También depende de tu grado de formación… Es fácil perderse. Por eso, la opción elegida por muchas personas es apuntarse a una academia de oposiciones para que les preparen, asesoren y les orienten en duro camino de opositar para una plaza de funcionario.

Hemos entrevistado a las personas que hay detrás de la Practic, una de las academias más céntricas de Barcelona especializada en la preparación de exámenes oficiales del Estado, para indagar un poco más sobre las ventajas que ofrece contar con una academia a la hora de preparar unas oposiciones, y lo más importante, conocer el estado actual de la oferta pública y si nos encontramos en un buen o mal momento para opositar dada la crisis sanitaria actual.

¿Cuál es el estado actual de la oferta de empleo público en España y qué perspectivas tiene en los próximos años?

Paradójicamente, nos encontramos en una de las mejores épocas en lo que respecta a la creación de empleo. Y digo paradójico, porque pese a vivir en un escenario económico complicado debido a la actual crisis sanitaria, hay muchos motivos que nos aseguran que la creación de nuevos puestos de trabajo público no va a cesar en los próximos años.

De hecho, todo lo contrario, la creación de empleo público va a ser uno de los factores clave para la recuperación económica de este país en los próximos años. Sin ir más lejos, recientemente el Gobierno y las diferentes Comunidades Autónomas han aprobado varias Ofertas de Empleo Público como la OEP del Estado, la OEP Generalitat de Cataluña o la OEP del Ayuntamiento de Barcelona, entre muchas otras. Solo entre estas tres OEP 2020 suman más de 30.000 nuevas plazas de empleo público para que los opositores que lo deseen pueden comenzar a prepararse.

Por último, os preguntaréis por qué. La Administración Pública necesita rejuvenecer con urgencia sus plantillas ya que en cinco años se habrán jubilado más de 330.000 empleados. Por lo que, sea cual sea la situación económica en los próximos años, el Estado debe garantizar determinados servicios para el ciudadano. Y está claro que prepararse para un puesto de funcionario es una apuesta segura.

¿Qué principales motivos llevan a vuestros alumnos a opositar para a un puesto público?

Las opiniones de nuestros alumnos respecto a este tema son unánimes. El empleo en el ámbito privado a menudo supone grandes desventajas respecto a un puesto público: inestabilidad laboral, jornadas laborables poco agradecidas, dificultad de ascender, complicaciones a la hora de conciliar la vida laboral y la familiar, el sueldo, etc. En un puesto de funcionario, sin embargo, no solo obtienes la enorme ventaja de tener un puesto fijo para toda la vida, y la seguridad económica que conlleva, sino que además, vas a disfrutar de buenos horarios, conciliación con tus responsabilidades familiares, posibilidad de crecimiento profesional, mayores retribuciones a medida que ganas experiencia, y en definitiva, tranquilidad, algo que muchas veces no tiene precio.

¿Qué ventajas ofrece preparar las oposiciones en una academia de oposiciones especializada?

Prepararte para conseguir un empleo público es un duro recorrido que conlleva mucho trabajo, sacrificio y empeño. Y si bien es cierto que puedes prepararte solo, con un equipo profesional y especializado a tus espaldas vas a tener mayores facilidades y comodidades en todo el proceso.

Contar con el apoyo de una academia se traduce en tranquilidad y confianza. El equipo de Practic se va ajustar a tus necesidades y disponibilidad para formarte, te va a mantener al día de todas las novedades y actualizaciones relativas a tu oposición. Va a controlar tu progreso de preparación de las pruebas selectivas y va a orientarte para evitar que te estanques. Se va a encargar de resolver todas las dudas que seguro vas a ir teniendo a medida que avanzas en el temario de la oposición. Y lo más importante, te va a aportar miles de herramientas, recursos, consejos y técnicas para que obtengas el mejor resultado. Y esto, sin duda, marca la diferencia.

¿Por qué escoger Practic?

Practic es mucho más que una simple academia de oposiciones. Se trata de un lugar de encuentro para personas que luchan por un mismo objetivo: seguridad laboral y económica. El que llega a Practic obtiene la solución a sus inquietudes profesionales. Descubre qué quieres ser y lo que eres capaz de lograr por méritos propios. En la academia, además de recibir una formación de calidad, tendrás el mejor asesoramiento para tomar la decisión que cambie tu vida.

¿Qué consejos le daríais a una personas que está barajando la posibilidad de preparar unas oposiciones?

En primer lugar, le felicitaríamos por el simple hecho de aspirar a prosperar tanto de manera profesional, como laboralmente. ¡Enhorabuena! Estás buscando la manera de obtener un mejor futuro laboral, que te permita obtener una mejor remuneración, buenos horarios y condiciones laborales, así como la seguridad de vivir relajado y sin sobresaltos económicos.

En segundo lugar, le diríamos que tiene que tener claros sus objetivos, ser muy consciente de su situación actual y conocer el tiempo del que dispone, capacitaciones personales y académicas. Para ello, se tiene que hacer una serie de preguntas e ir recopilando toda la información necesaria para la toma de decisiones.

Acto seguido, ya estaría listo para pasar al siguiente y último paso (por ahora), escoger la oposición que mejor se adapta a sus necesidades. Para ello, hay que investigar todas las oposiciones de su ámbito, revisar muy bien el tipo de pruebas que debería afrontar, el nivel de dificultad del temario, los requisitos de acceso, y lo más importante, el tiempo del que dispone o quiere dedicar a la preparación de la oposición. Con esto, ya tendría todo lo necesario para convertirse en opositor.

Por último, queremos conocer un poco más vuestra opinión sobre el perfil del opositor en vuestras aulas… ¿Qué edad tienen? ¿Qué oposiciones suelen escoger más?

En Practic tenemos alumnos de todos las edades y perfiles, Desde personas que acaban de terminar sus estudios, hasta gente que lleva años trabajando para una empresa privada. Desde personas que buscan su primer empleo, a personas que no encuentran uno, o que simplemente aspiran a uno que se adecue más a sus necesidades.

Por otro lado, preparamos una gran variedad de oposiciones. Tanto del ámbito estatal, como de la Generalitat de Cataluña, ayuntamiento y Diputació de Barcelona.