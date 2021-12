Airbus apuesta por un futuro de Realidad virtual e interconexión de simuladores

El Centro Internacional de Entrenamiento (ITC) de Airbus situado en Sevilla, simula en su laboratorio nuevas formas de entrenamiento para la futura formación de las tripulaciones y pilotos de vuelo. La iniciativa tiene previsto un mayor desarrollo en la realidad virtual e interconexión de simuladores de cara al Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) enfocado al simulador de repostaje en vuelo del avión de combate Eurofighter. En este sistema está involucrada la Defensa de países como Alemania, Francia o España.

El dispositivo utilizado en la simulación está especialmente diseñado para el piloto del caza Eurofighter, en la última parte de la maniobra de reabastecimiento, según informa infodefensa. Incluye el movimiento del avión como si estuviera en el aire y dos joysticks de velocidad y dirección para poder controlar el pilotaje. Esta formación se realiza a través de unas gafas de realidad virtual que aportan al piloto una imagen realista de una situación en el aire. Este dispositivo de realidad virtual en la simulación se ha desarrollado por parte de la compañía para aportar al piloto hasta el más mínimo detalle, algo que no suele ocurrir en otros simuladores, y han trabajado para que el piloto no se encuentre en una situación real que no haya vivido previamente en su formación. El proceso abarata costes de entrenamiento real en el aire con un caza.

Los simuladores pueden conectarse con otros simuladores como el A400M o el MRTT para la formación de la tripulación, poder trabajar de manera conjunta, y la conexión entre dos pilotos del Eurofighter que estén realizando el entrenamiento simultáneo. Esta iniciativa ya ha sido probada y Airbus está trabajando para ofrecerla a sus clientes. “Este tipo de desarrollos son fundamentales para poder entender en el futuro a los operadores del FCAS debido a la integración entre diferentes plataformas” ha recalcado Airbus.