El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos visitó Rota tras pasar por Marruecos pero no se reunió con el JEMAD español

El general Mark Milley, en Rota.

“La base naval de Rota dio la bienvenida al general Mark Miller, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el 6 de marzo. Su visita incluyó un encuentro con los marineros del USS Roosevelt, del Destroyer Squadron 60 – Commander Task Force 65, y del Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit (EODMU) 8, parte del Commander Task Force 68”.

De esta forma, los responsables de los miembros de la US Navy destacados en la base de Rota anunciaron la visita, el pasado lunes 6, del oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y del jefe de su Estado Mayor Conjunto, un órgano en el que se sientan los máximos responsables del Ejército de Tierra (US Army), la Marina (US Navy), el Cuerpo de Marines (Marine Corps), la Fuerza Aérea (US Air Force), y la Guardia Nacional.

El general Mark Milley, que antes fue jefe del Estado Mayor del Ejército, ocupa el puesto de ‘Chairman of the Joint Chiefs of Staff’ desde octubre de 2019. Fue nombrado por Donald Trump.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos subió a bordo del ‘USS Roosevelt’, uno de los destructores que la Marina estadounidense tiene destinados en Rota como parte del escudo antimisiles en el sur de Europa.

La presencia del general Milley en España se limitó a esta visita a Rota.

Sin reuniones con mandos españoles

Confidencial Digital consultó con el Estado Mayor de la Defensa, para saber si el ‘chairman’ del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos se había reunido con quien en España sería su homólogo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), actualmente el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

En principio, ni el Estado Mayor de la Defensa, ni la Embajada de Estados Unidos en España, ni ninguno de los mandos estadounidenses en Europa o el Mediterráneo había difundido ninguna imagen de un encuentro entre el general Milley y el almirante general López Calderón.

Desde el Estado Mayor de la Defensa confidencial que no se celebró ningún encuentro entre el máximo responsable del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y el JEMAD español, durante ese viaje del general Milley a Rota.

Explican que el JEMAD estaba informado de esta visita, pero no hubo ningún contacto, porque el viaje se realizó a la base de Rota, y el motivo del mismo era visitar a la dotación estadounidense. Por eso, el general Milley no tuvo ningún encuentro con autoridades militares españolas, ni realizó ninguna otra visita a instalaciones militares españolas.

Cabe apuntar que hace unos meses sí se encontraron el almirante general López Calderón y el general Milley. En septiembre de 2022, el Ministerio de Defensa informó de que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Almirante General López Calderón, se había desplazado a Ramstein (Alemania), invitado por su homólogo, el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, General Mark Milley para participar en una sesión dedicada a adiestramiento de militares ucranianos.

Con el ministro de Defensa marroquí

Antes de pisar Rota el lunes 6 de marzo, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor estuvo en Marruecos.

El diario La Razón publicó el domingo 5 que “el ministro de Defensa de Marruecos, Abdeltif Loudyi, se ha entrevistado en Rabat con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor General de la Ejércitos de los Estados Unidos, que realiza una visita al país magrebí al frente de una delegación”.

Sobre ese encuentro, ambas delegaciones expresaron su satisfacción por el “nivel de excelencia alcanzado por las relaciones centenarias de amistad y cooperación, consolidadas por una asociación militar estratégica regida por un importante arsenal jurídico, en particular la hoja de ruta para la defensa 2020-2030”.

El ministro de Defensa marroquí elogió en esa reunión la decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

En ese viaje, Milley mantuvo también un encuentro con el inspector general de las Reales Fuerzas Armadas de Marruecos, Belkhir El Farouk, en su cuartel general.

Estupor entre generales

Por tanto, si bien en Marruecos el general Milley se reunió con el ministro de Defensa, su paso por la base de Rota no implicó reuniones de alto nivel con los responsables de Defensa de España.

Oficiales generales de las Fuerzas Armadas consultados por ECD muestran su estupor por el hecho de que el ‘JEMAD estadounidense’ haya pasado por España sin haberse reunido con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa español.

Estas fuentes consideran “insultante” que el general de mayor responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pase por Rota, procedente de Marruecos, sin pasar por Madrid o sin que le reciba el JEMAD en la propia base naval de Rota.

No comprenden cómo es posible que se diera luz verde a esta situación. Apuntan que si el máximo responsable de unas fuerzas armadas extranjeras, y más aún aliadas, visitan España, lo normal es que le reciba el JEMAD español.

Incluso entraría dentro de la normalidad que se reuniera con la ministra de Defensa, y en ciertos casos destacados -y este, de Estados Unidos, lo sería-, que sea recibido en audiencia por el rey.

Como ejemplo, apuntan lo raro que sería que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa español viajara en su caso a una base en Estados Unidos, a visitar a militares españoles, y no tuviera un encuentro con su homólogo de ese país, por razones de cortesía y por el contacto habitual que se supone que mantienen los jefes de las Fuerzas Armadas de países aliados.

Esa ronda de encuentros es la que realizó hace unos días el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR, en sus siglas en inglés), el general estadounidense Christopher G. Cavoli. Es además el comandante del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN, jefe del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), y al mismo tiempo lidera el Mando Europeo de Estados Unidos.

El general Cavoli fue recibido por Felipe VI en la Palacio de la Zarzuela, por Margarita Robles en el Ministerio de Defensa, y por el JEMAD López Calderón en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

Felipe VI, con el comandante supremo aliado.

La ministra de Defensa, con Christopher G. Cavoli.

El JEMAD recibe al general Christopher G. Cavoli.

Viaje a Siria

La visita del ‘Chairman of the Joint Chiefs of Staff’ a Rota se encuadra en una serie de viajes de este alto mando estadounidense por el Mediterráneo en las últimas semanas. Y es que, además de pisar la provincia de Cádiz y pasar por Marruecos, el general Milley estuvo también en Siria.

Fue también el domingo 5 cuando la CNN se hizo eco de una nota oficial de la Fuerzas Armadas estadounidense que informó de la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto a una base que Estados Unidos mantiene en el noreste de Siria para luchar contra el Daesh.

El gobierno sirio denuncia la existencia de esa base, y por eso emitió su protesta por la visita al general Milley, que entendió como una violación de su soberanía.

Tel Aviv, Roma, Bruselas

En esta ‘gira’, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos ha visitado otros países y se ha reunido con ministros y altos mandos militares.

El 3 de marzo se informó de la visita del general Milley a Israel, donde conversó con el general Herzi Halevi, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, y con el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Antes de su paso por Tel Aviv, Mark Milley estuvo en Roma, donde participó en la Conferencia de Jefes de Defensa Africanos.

En este caso, pese a que su viaje se debía a un evento organizado por el Comandante del Comando África de los Estados Unidos con jefes de fuerzas armadas africanas, sí aprovechó su estancia en Roma para reunirse con el jefe del Estado Mayor de Defensa italiano, el almirante Giuseppe Cavo Dragone.

Y ya antes, a mediados de febrero, el general Milley había estado en Bruselas, en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, a la que asistieron los ministros de Defensa aliados, incluida Margarita Robles.