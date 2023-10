La misión de la ONU en Líbano con militares españoles: “No tenemos planes de irnos”

Naciones Unidas trata de mostrar firmeza en sus posiciones en Líbano, pese a que el ejército de Israel y la milicia libanesa chií de Hizbulah están intercambiando ataques con misiles y cohetes.

Un proyectil llegó a caer en el cuartel general de la misión UNIFIL en Naqoura. La ministra de Defensa, Margarita Robles, habló por teléfono con el general de Brigada Aroldo Lázaro, comandante de los cascos azules de la ONU que están desplegados en el sur del Líbano precisamente para intentar que estalle la chispa entre Israel y Hizbulah y derive en una guerra.

La cuenta oficial en Twitter de la misión de la ONU en Líbano ha publicado este miércoles 18 de octubre un mensaje en el que declara que “las fuerzas de paz de UNIFIL permanecen en sus posiciones y trabajando”.

Asegura también que su trabajo allí “continúa, incluidas actividades periódicas como la rotación de tropas dentro y fuera del Líbano”.

Además, declara con rotundidad que “no tenemos planes de irnos”, ante la posibilidad de que Naciones Unidas pudiera optar por retirar a las tropas multinacionales en caso de que el conflicto escale de forma preocupante.

UNIFIL afirma que sus militares continúan “haciendo todo lo posible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para calmar la tensión y evitar un mayor deterioro de la situación” en el sur del Líbano, donde a Israel se le puede abrir un nuevo frente, además de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

UNIFIL peacekeepers remain in their positions and on task. Our work continues, including regular activities like rotation of troops in and out of Lebanon. We have no plans to leave & we are doing our utmost 24/7 to defuse tension & prevent further deterioration of the situation.