Un suboficial gana en los tribunales poder trabajar como informático para la UE

Fachada de la sede del Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas.

Un suboficial del Ejército de Tierra le ha ganado el pulso al Ministerio de Defensa, que le denegó autorización para trabajar como informático para el Comité Europeo de las Regiones, con sede en Bruselas.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 ha estimado el recurso interpuesto por este militar, representado por el abogado Antonio Suárez-Valdés, contra la resolución dictada por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por delegación de la ministra Margarita Robles, el día 25 de agosto de 2023, que acordó “no conceder la autorización para ocupar un puesto, en situación de servicios especiales, en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea”.

El juez ha anulado la resolución de Defensa, por no ser ajustada a Derecho, y ha condenado al ministerio a concederle a este militar, con empleo de brigada, “el pase a la situación de servicios especiales por razón del puesto, en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, en Bruselas (Bélgica), de Informático («Computer Scientist»), dentro de la Dirección de Logística, Unidad de Infraestructura TI, en el área de automatización de oficina, como Administrador - Gestor de Proyecto Técnico en Tecnologías de la Información («Administrator - IT Technical Project Manager»), con el carácter de Agente Contractual, durante todo el tiempo de vigencia del contrato”.

Aún cabe que la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Defensa, interponga recurso de apelación.

Comité Europeo de las Regiones

Lo cierto es que no era la primera que este brigada del Ejército de Tierra solicitaba pasar a servicios especiales para ocupar un puesto de trabajo en el Comité Europeo de las Regiones.

Ya lo solicitó en 2021, pero entonces sí se lo concedieron. La sorpresa fue cuando este 2023 fue a prorrogar ese permiso, y se lo denegaron.

El protagonista del caso es brigada de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Especialidad Fundamental de Informática.

Siendo aún sargento 1º, en 2021 estaba destinado en el Mando Conjunto del Ciberespacio, el órgano del Estado Mayor de la Defensa dedicado a defender las redes militares frente a ciberataques.

Entonces fue seleccionado, “conforme a los criterios establecidos en la convocatoria pública a la que concurrió particularmente y a título individual”, para el puesto ofertado por el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, en Bruselas, de Informático («Computer Scientist»), dentro de la Dirección de Logística, Unidad de Infraestructura TI, en el área de automatización de oficina, como Administrador - Gestor de Proyecto Técnico en Tecnologías de la Información («Administrator – IT Technical Project Manager»), con el carácter de Agente Contractual.

La oferta era por dos años de duración, desde el 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2023.

En 2021 sí se lo concedieron

Después de ser seleccionado para ese puesto en el Comité Europeo de las Regiones de la UE, el suboficial envió una instancia a la Subsecretaria de Defensa el 12 de julio de 2021.

Solicitó que se le autorizase el pase a la situación de servicios especiales para ocupar ese puesto en Bruselas.

La petición tuvo respuesta positiva. En el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 23 de noviembre de 2021 se publicó una resolución por la que se concedió a este suboficiales el pase a la situación de servicios especiales para trabajar como informático para el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea.

Le ofrecieron renovar por dos años

El suboficial se fue a trabajar a Bruselas. Este año 2023, cuando se le estaba agotando el contrato de dos años, “le fue ofertada por el Secretario General del Comité Europeo de las Regiones la renovación de su relación contractual con dicho organismo, por medio de un nuevo contrato de otros dos años de duración, del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025”.

De nuevo, se trataba de una oferta para el mismo puesto de informático.

Así que, por segunda vez, el brigada presentó una solicitud para que le concedieran mantenerse en la situación de servicios especiales durante el tiempo de este segundo contrato para el organismo de la Unión Europea.

El Ejército de Tierra, en contra

La respuesta en esta segunda ocasión fue negativa, a diferencia de la primera. El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) se posicionó en contra de concederle al ahora brigada el pase a servicios especiales.

Justificó el JEME que el solicitante “pertenece a la especialidad de INFOT”, es decir, Especialidad Fundamental de Informática, “y el personal de dicha especialidad en el empleo de brigada se considera perfil crítico”.

Según la Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que se regula el procedimiento que permite a los militares de carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil, “teniendo en cuenta las necesidades de la Defensa derivadas de la planificación de efectivos, se podrán determinar los perfiles de aquellos militares que, cumpliendo los requisitos generales de esta orden ministerial, no podrán participar en los procesos de provisión de puestos en la Administración civil. Estos perfiles se denominarán perfiles críticos”.

Los perfiles críticos “se definirán por ejército, cuerpo, escala, empleo, especialidad fundamental, zona de escalafón y cualquier otra circunstancia que garantice el volumen de efectivos necesarios para las Fuerzas Armadas”.

En esa misma orden ministerial se establece que en el Ejército de Tierra, en la Escala de Suboficiales, tienen perfil crítico “todo el personal con el empleo de sargento”, y también los “sargentos primero, brigadas y subtenientes” de las especialidades fundamentales de Informática, Mantenimiento de Aeronaves y Automoción.

En base al informe del JEME, la subsecretaria decidió el 25 de agosto dictar una resolución por la que acordó no conceder al brigada la autorización que había pedido.

Recurrió a los tribunales

Este brigada de Tierra recurrió ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10, para tratar de revocar la negativa a autorizarle continuar otros dos años trabajando de informático para el Comité Europeo de las Regiones.

El juez analizó la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en el punto que regula la solicitud y concesión del pase a la situación de servicios especiales, que es aquella a la que deben pasar cuando “sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional”.

También pasan a servicios especiales los militares que se presentan a unas elecciones, cuando son elegidos altos cargos, o cuando pasan a trabajar para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otras opciones.

La ley ordena que el militar solicite el pase a servicios especiales a través del Mando o Jefatura de Personal correspondiente, y que lo apruebe el subsecretario de Defensa.

Del análisis de la ley concluyó el juez que en este tipo de saltos a otra administración “nos hallamos en consecuencia ante un acto discrecional de la Ministra que podrá o no autorizar al militar para realizar la misión por período determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales (cuando sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar) y posteriormente el Subsecretario, si efectivamente se ha concedido la autorización deberá declarar al solicitante en situación de servicios especiales, acto éste reglado (serán declarados en situación de servicios especiales)”.

Tres razones para denegárselo

La subsecretaria había explicado en la resolución denegatoria que “los informes del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Director de Personal del Ejército de Tierra son desfavorables, por las razones enunciadas en el Antecedente de Hecho Tercero, por lo que debe decaer la petición del solicitante”.

Las razones alegadas por el JEME y el director de Personal de Tierra eran varias: que el solicitante pertenece a la especialidad INFOT y el personal de dicha especialidad en el empleo de brigada se considera de perfil crítico; que no se trata de una continuidad en servicios especiales, pues el contrato anterior finalizaba el 31/08/23 y la nueva contratación iba a empezar el 1/10/23; y, en tercer lugar, que el criterio del Ejército de Tierra es que el tiempo máximo de permanencia en servicios especiales es de 6 años.

El juez también consultó una Directiva 08/21, que describe el perfil crítico en las Fuerzas Armadas:

-- “Cuando se da la circunstancia de que las existencias de personal con un determinado perfil (en función de su empleo, especialidad fundamental o aptitud), no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen del mismo, se considera este perfil como crítico. Como consecuencia, en tanto en cuanto no se corrija esta disfunción, se deberá evitar, en la medida de lo posible, que el personal que posea dichos perfiles ocupe puestos que no sean acordes con los mismos”.

Además, establece que el Estado Mayor del Ejército debe informar a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa de esos perfiles críticos, para que los tenga en cuenta en la publicación de vacantes en el Órgano Central.

El Mando de Personal del Ejército de Tierra no dará conformidad “a los destinos que se pudieran ocasionar fuera de la estructura del Ejército de Tierra en puestos que no se ajusten a aquéllos”.

Defensa no justificó el perfil crítico

El magistrado que estudió el recurso del brigada llegó a la conclusión de que “ni en la resolución, ni en documento alguno del expediente se justifica la consideración de perfil crítico que se menciona en relación con los brigadas de la especialidad INFOT”.

Es más, “nada se dice sobre cuántos efectivos hay en ella [en la especialidad], ni cuántas plazas, ni las que estén vacantes”.

Postura del asesor jurídico general en 2021

También tuvo en cuenta el juez que al mismo militar del Ejército de Tierra “le fue concedido el pase a la situación de servicios especiales, con motivo del desempeño del mismo puesto de trabajo que motiva la solicitud actual, en el año 2021”.

En esa ocasión, el Asesor Jurídico General de la Defensa informó a favor de la petición del suboficial, al entender que en relación con el perfil crítico “no existe impedimento legal para autorizar el pase del brigada a la situación de servicios especiales, si se considera que el puesto de trabajo que va a ocupar en el Comité de las Regiones de Europa es compatible con la especialidad fundamental de informática”.

Parece que en aquella ocasión, en un primer momento la Dirección de Personal del Ejército de Tierra se mostró en contra de concederle el pase a servicios especiales, pero luego rectificó: “A la vista del nuevo informe en el que ya no se considera que no se debe acceder a lo solicitado, hay que concluir que el criterio de la Dirección de Personal del Ejército de Tierra es el de acceder a la pretensión de pasar a la situación de servicios especiales si el puesto de trabajo corresponde a la especialidad fundamental de informática y no hacerlo si en dicho puesto no se realiza la actividad o las labores de esa especialidad”.

Ese mismo criterio se reflejó en la resolución de Defensa que en 2021 sí autorizó el pase a la situación de servicios especiales para ir a trabajar a Bruselas.

El puesto se ajusta a su perfil crítico

Por todo ello, el juez determinó en la sentencia que las normas internas del Ejército de Tierra sobre perfiles críticos -“que no tienen rango reglamentario y sólo una finalidad fundamentalmente organizativa”- no pueden amparar la denegación de la solicitud “salvo que el puesto que se va a ocupar no sea acorde con el perfil del solicitante y menos aún puede justificar un cambio de criterio sin motivación alguna”.

Aceptó la argumentación del brigada sobre el tipo de trabajo que desempeñaba en el Comité Europeo de las Regiones: “Hemos de concluir que el puesto que desempeña en la UE y que va a seguir desempeñando con el nuevo contrato, que motiva la solicitud del pase a la situación de servicios especiales, se ajusta perfectamente a su perfil crítico, en los términos de la Instrucción y la Directiva, no resultando de aplicación al supuesto de autos el motivo de denegación aludido en la resolución impugnada”.

Además, constató que el nuevo contrato de 2023 a 2025 no superaría los seis años límite marcados en la normativa.

Interés público y personal

Por último, el juez apreció en la solicitud del suboficial informático “interés público, en base a una doble consideración”.

Por un lado, entendió que el hecho de que este militar trabaje en un organismo de la Unión Europea supone una ocasión “para hacer valer, de manera más o menos directa o indirecta, la promoción, representación y defensa de los intereses de las Fuerzas Armadas de pertenencia en el ámbito propio de la actuación correspondiente al puesto nacional o internacional que aquél ocupa fuera de la Administración Militar”.

Por otro lado, supone también “la oportunidad que depara de un ulterior aprovechamiento, en beneficio de toda la institución, de la experiencia adquirida por el interesado, a su vuelta al servicio activo”.

A eso se añade “el interés personal digno de protección, con el fin de hacer efectivo, para los militares, el derecho a ocupar puestos o cargos públicos o de carácter internacional, sin menoscabo de su carrera ni necesidad de renunciar a la misma”.

Por todo eso, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 estimó el recurso de este suboficial del Ejército de Tierra y ordenó al Ministerio de Defensa a que le concediera el pase a la situación de servicios especiales para poder trabajar otros dos años en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas.