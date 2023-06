“No vales nada, yo soy cabo 1º y tú eres una soldado”. Condena a una militar por abuso de autoridad

Abuso de autoridad en la modalidad de injurias: ese es el delito por el que ha sido condenada una cabo 1º del Ejército de Tierra, que estando destinada en la Unidad Militar de Emergencias, protagonizó un encontronazo con una soldado.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de esta cabo 1º condenada.

Seis meses de cárcel

Se trata de una sentencia más extensa de lo habitual en este tipo de recursos de casación penales de la jurisdicción militar, en la que los magistrados dieron respuesta detallada a la larga lista de infracciones de derechos y de preceptos legales que esgrimió la defensa de la militar al recurrir ante el Tribunal Supremo.

Al cabo de 66 páginas, el fallo termina desestimando el recurso que la cabo 1º presentó contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero, que en noviembre de 2022 la condenó “como autora responsable del delito consumado de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 48 del Código Penal Militar, en su modalidad de injurias, por la que venía siendo acusada en el Sumario nº 11/009/21, a la pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo, de suspensión de empleo o cargo público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”.

Vestuarios femeninos de una base de la UME

El relato de hechos probados de la sentencia de instancia recogió que el suceso que dio origen a esta condena se produjo el 16 de marzo de 2021 a las 8:30 en los vestuarios femeninos de la UME.

No especifica a qué cuartel de la UME se refiere, si a las instalaciones centrales de la unidad en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) o a alguno de los Batallones de Intervención en Emergencias (BIEM) que tiene repartidos por distintos puntos de España. Pero el hecho de que el asunto se juzgara en el Tribunal Militar Territorial Primero puede indicar, a priori, que los hechos sucedieron en la base madrileña o en la de Valencia, dos lugares bajo competencia de ese tribunal.

“Yo soy cabo 1º y tú eres una soldado”

La soldado que fue víctima en este episodio se encontraba en esos vestuarios femeninos. La cabo 1º se aseguró de que se encontraba la soldado sola, que no había nadie más, entró en los vestuarios y cerró la puerta.

A continuación se dirigió hacia la zona de las duchas, donde se encontraba la soldado. Se aproximó a ella y “de forma airada”, según el Tribunal Militar Territorial Primero, le dijo:

-- “Eres una hija de puta, la próxima vez te mato, eres una mierda, no vales nada, qué asco de mujer, yo soy cabo 1º y tú eres una soldado que acaba de llegar, me da igual que los mandos estén detrás de ti hija de puta, eres una puta, das vergüenza, estoy harta de patios de colegio. Dile a quien te manda a que me toque los cojones, a ver si me los toca él”.

Este relato de hechos recogido por el Tribunal Supremo no explica precedentes ni contexto que explique esos insultos, ni el motivo de que la cabo 1º increpara así a la soldado.

La sentencia sí señaló que “a la vez que le profiere esas palabras, la cabo 1º tenía el puño cerrado próximo a la cara de la soldado, sin que llegara a golpearla. Durante los hechos la soldado permaneció en silencio”.

La soldado se lo contó a un teniente

Después de este momento de tensión, la cabo 1º abandonó los vestuarios.

La soldado se vistió y se dirigió a su oficina. A las diez de la mañana fue a la oficina de un teniente, y le contó lo que le había sucedido en el vestuario con esa cabo 1º.

El teniente la acompañó a ver a un capitán, para que le relatara de nuevo ese incidente. Ambos oficiales le aconsejaron que diera parte por escrito, y el teniente le prestó ayuda para ello.

Finalmente, la soldado formuló parte dos días después.

Injurias

El asunto acabó en la justicia militar, no se limitó a un expediente disciplinario. El Tribunal Militar Territorial Primero condenó a la cabo 1º por abuso de autoridad, en la modalidad de injurias, por el artículo 48 del Código Penal Militar:

-- “El superior que, respecto de una persona subordinada, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación grave referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo”.

Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis meses de cárcel por ese delito.