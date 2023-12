Un vicealmirante español borra un tuit de apoyo al despliegue en el Mar Rojo

El despliegue de buques de guerra en el Mar Rojo frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen acumula contradicciones en lo que se refiere a la participación de España.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció el lunes la formación de una coalición internacional en la que incluyó a Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y Seychelles, y mencionó también a España.

El objetivo es reforzar la seguridad en esa zona, clave para el comercio marítimo mundial, en plena guerra de Gaza.

El Ministerio de Defensa español se apresuró a matizar que sólo participará en esa misión naval en el marco de la OTAN o de la Unión Europea: es decir, que no mandará buques de forma “unilateral”, sino sólo en el marco de alguna de esas dos organizaciones, con las que ya se despliega en otras misiones internacionales como las de Mali, Irak y la propia ‘Operación Atalanta’ (de la UE) contra la piratería en las aguas del Océano Índico al este del Cuerno de África.

Este miércoles 20 de diciembre, la confusión aumentó con un mensaje del vicealmirante de la Armada Ignacio Villanueva Serrano, que es el comandante de operaciones de la fuerza naval europea en esa ‘Operación Atalanta’.

La cuenta de Twitter del vicealmirante Villanueva como mando de la operación (@OpComd_EUNAVFOR) publicó un mensaje señalando que “En respuesta a la firme cohesión de los Estados miembros de la #UE, EUNAVFOR ATALANTA ya ha comenzado a cooperar con la Operación Guardián de la Prosperidad de #EE.UU. en el sur del Mar Rojo, y espera brindar aún más apoyo, a través de una tarea dedicada y capacidades adecuadas”.

El vicealmirante mencionaba también un mensaje de Josep Borrell. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad había anunciado que los estados miembros de la UE habían acordado, en una reunión extraordinaria de la Política de Seguridad Común, “contribuir a la Operación Guardián de la Prosperidad” del Departamento de Defensa de Estados Unidos “a través de la Operación Atalanta”.

Irresponsible Houthi actions are a threat to freedom of navigation in the Red Sea.



At the extraordinary PSC meeting I called today, Member States have agreed to contribute to the US Operation Prosperity Guardian @SecDef through Operation @EUNAVFOR ATALANTA.