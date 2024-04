Levante- Amorebieta: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Levante recibirá al Amorebieta en el Ciutat de Valencia. El equipo local es el noveno clasificado, pero con lo pareja que está la zona de la tabla que da acceso a los play- off de ascenso, tienen muchas posibilidades, ya que solo 2 puntos les separan de ello. Por otro lado, el Amorebieta es el vigésimo clasificado, luego de algunas jornadas siendo el colista de la división, ahora está a solo 3 puntos de la salvación.

El Levante lleva sin perder 6 partidos seguidos sin perder, aunque solo ha ganado la mitad de ellos. No han sido malos resultados, pero no han sido lo suficientemente buenos como para recortar una cantidad significante de puntos, con el objetivo de entrar en los play- off de ascenso.

El Amorebieta ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos. Son muy buenos resultados para un equipo de la parte baja de la tabla, esas victorias les ha ayudado a salir del último lugar, y ahora están a solo 3 puntos de salir del descenso.

Horario y dónde ver el Levante- Amorebieta

El partido Levante- Amorebieta correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 13 de abril a las 21:00. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Levante

El Levante recibió al Real Zaragoza. El equipo local, muy pronto en el partido, se adelantó por el gol de Brugué en el tercer minuto, Moya empató el partido en el minuto 19, ya en la segunda parte, el gol de De la Fuente marcó la victoria para el Levante en el minuto 86.

El Racing de Ferrol visitó al Amorebieta en Lezama. Garreta adelantó al equipo local en el minuto 17, en el 33, Dorrio dobló la distancia, Unzueta marcó el tercero en el 82, de penalti, y el “gol del honor” del equipo gallego lo puso García 3 minutos después.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la primera jornada en Lezama. El equipo valenciano, por medio de Bouldini, se adelantó en el minuto 30, Jauregui empató el partido en el minuto 64, que fue el último gol.