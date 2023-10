El Rayo Vallecano pidió a las jugadoras que no apoyaran a Jenni Hermoso en redes

Luis Rubiales sale de la Audiencia Nacional con su abogada tras declarar por su beso a Jenni Hermoso.

La polémica por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final de la copa del mundo en Sidney (Australia) ha desatado un sinfín de opiniones entre políticos, compañeras de profesión de la jugadora y algunos trabajadores de la RFEF. Sin embargo, según fuentes consultadas por Confidencial Digital, cercanas al Rayo Vallecano, aseguran que no se han mostrado conformes con lo sucedido tras aquel 20 de agosto en el país oceánico.

Según cuentan las fuentes citadas, el conjunto madrileño se reunió con las jugadoras del primer equipo días después para intentar evitar cualquier tipo de apoyo a Jennifer Hermoso en redes sociales. Uno de los integrantes del departamento en cuestión les dijo: “¿Habéis publicado algo en redes? Es que no queremos que exista vinculación en esta historia”, explican las fuentes.

Inicios

Pese a las diversas opiniones, la delantera militó en el Rayo Vallecano durante tres temporadas. Allí, fue una más. Con apenas 12 años, Jenni se formó en la cantera del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en el 2014.

Durante su estancia con el Atlético también llegó a la selección absoluta de España (en junio del 2012). Luego se movió entre diversos conjuntos (incluido el Barcelona al que regresó): Rayo Vallecano, Tyresö, FC Barcelona, París Saint Germain, Atlético de Madrid, y de nuevo el FC Barcelona en el 2019.

Al margen de las polémicas

Por otro lado, como apuntan las fuentes, el Rayo Vallecano se considera un club independiente y aseguran que han tenido muy buena relación con el ya expresidente de la Federación. “No querían participar de lo que se ha llegado a considerar un circo”, sentencian.

Y añaden: “Jenni es una compañera que lo ha pasado mal, pero esta situación se ha excedido de lo que en un principio fue. Rubiales tenían que haber dimitido mucho antes, por otros motivos, pero este, fue un buen argumento para echarle”.

Cabe recordar, que este diario pudo conocer las reacciones de algunas jugadoras de la Selección Española que, en las horas posteriores a la final, comentaron en privado su opinión sobre el gesto de Rubiales de besar en la boca a Hermoso cuando le estaba felicitando por la victoria.

“Manda narices, es un momento de celebración. Hemos ganado una copa del mundo y se está empañando”, lamentó una de las integrantes del combinado nacional.

El malestar es notable en varias de las jugadoras, que vieron cómo la atención mediática y el debate se desviaba al beso, a la polémica de si Luis Rubiales se había propasado con Hermoso, y a un nuevo debate sobre el trato de los hombres hacia las mujeres, el consentimiento en este tipo de situaciones…

“Hemos tenido a un país pendiente, creyendo en nosotras. No nos van a arruinar este momento. En el avión teníamos internet, pero no hemos hecho caso de lo que se decía. Somos muy felices por lo que hemos logrado y dado a España, no va a ser un momento agridulce”, reflexionó otra compañera.

Declaraciones de Hermoso

Previamente, Hermoso trató de explicar en una entrevista con Juanma Castaño en ‘Tiempo de Juego’, de COPE, sus declaraciones facilitadas por la federación a la agencia EFE en las que ella pedía que no se le diera “más vueltas” al asunto y aseguraba que había sido “un gesto de amistad y gratitud”: “Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”.

Pero según pasaron los días, todo se torció hasta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional intervino y llamó a declarar a ambas partes implicadas, al igual que testigos que padecieron el presunto sufrimiento de Hermoso.

Mientras tanto, se fueron sucediendo varios acontecimientos. Conversaciones filtradas entre el presidente y las capitanas del equipo, destituciones de altos cargos, cambios en la dinámica del equipo…

Eran algunos de los deseos que las jugadoras expresaron en su último comunicado, que por el momento surtió efecto: algunos directivos ya han sido cesados de sus puestos.