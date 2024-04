Real Valladolid- Eldense: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Real Valladolid recibirá al Eldense en el José Zorrilla. El equipo local es el cuarto clasificado, que le daría el acceso a los play- off de ascenso, sin embargo, está a solo 2 puntos del Espanyol, que es segundo, quedar en esa posición le otorgaría el ascenso directo. Por otro lado, el Eldense está más cerca del descenso que de los play- off de ascenso, tiene 7 puntos más que el Andorra, que es el primer equipo en descenso.

El Real Valladolid ha ganado 4 de sus últimos 7 partidos, perdiendo 2 de ellos, por lo que no ha habido muchos cambios de posición respecto a algunas jornadas atrás, aunque la victoria en su último partido fue de gran ayuda para asentarse en los puestos del play- off de ascenso.

El Eldense ha perdido sus últimos 3 partidos, esta mala racha ha hecho que se desenganche por completo de la lucha por entrar a los puestos del play- off de ascenso, ahora tendrán que mirar para abajo y asegurarse de no entrar en la peligrosa lucha por no descender.

Horario y dónde ver el Real Valladolid- Eldense

El partido Real Valladolid- Eldense correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 13 de abril a las 18:30. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion y Movistar+.

Real Valladolid

El Cartagena enfrentó al Real Valladolid en el estadio Cartagonova. Los visitantes tomaron la delantera con un gol de Meseguer en el minuto 20, y luego, en el minuto 37, el equipo visitante marcó el segundo y último gol del partido a través de Tarrega.

Eldense

El Eldense recibió al Andorra. El equipo visitante se adelantó con el gol de Lobete en el minuto 35, ya en el 72, el conjunto andorrano cerró el resultado con el gol de penalti de Karrikaburu.

Resultado Anterior

En su visita al Nuevo Pepico Amat, el Real Valladolid se llevó los 3 puntos por el solitario gol de Sylla en el minuto 25.