Tenerife- Eibar: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Tenerife recibirá al Eibar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo local no está en ninguna pelea directa, está 10 puntos por debajo del sexto, que da acceso a los play- off de ascenso, pero también está 9 puntos por encima del descenso. Por otro lado, el Eibar es el segundo clasificado, que da el ascenso directo, y está a 5 puntos del líder, aunque no se puede despistar porque los que están por debajo aprovecharán cualquier fallo.

El Tenerife ha perdido 2 partidos y empatado otros 2 de los últimos 4. Lo que ha hecho se aleje prácticamente por completo de entrar en los play- off de ascenso, pero una buena racha de victorias, sin duda les dará esperanzas para conseguirlo.

El Eibar ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos, no es una muy buena racha para esa zona de la tabla, si hubiera ido mejor, estaría más cerca del líder, pero con 9 jornadas por disputarse, sin duda tiene posibilidades para subir a primera división como campeón.

Horario y dónde ver el Tenerife- Eibar

El partido Tenerife- Andorra correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 7 a las 16:15. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion 2.

Tenerife

En la Romareda, el Real Zaragoza se enfrentó al Tenerife. El equipo local tomó la delantera tempranamente con un gol de Francés en el minuto 5. Sin embargo, Rodríguez logró igualar para el conjunto canario justo antes del descanso, en el minuto 45. Azón volvió a poner en ventaja al equipo aragonés poco antes de finalizar la primera mitad. En la segunda parte, en el minuto 49, Mesa selló el marcador con el tercer gol para el Zaragoza, asegurando así los tres puntos en casa.

Eibar

El Eldense se desplazó a Ipurúa para enfrentarse al Eibar. Aketxe adelantó al equipo local en el minuto 8, tras lo cual el partido se mantuvo tranquilo hasta la segunda mitad. A partir de entonces, el Eibar dominó completamente el juego. En el minuto 72, Álvarez amplió la ventaja, seguido por un doblete de De la Fuente en los minutos 79 y 85. Pereira completó la goleada para el equipo vasco con el quinto gol. A pesar del dominio abrumador, Chapela logró descontar para el Eldense en el minuto 90.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la jornada 8 en Ipurúa. En la primera parte no sucedió mucho, pero en la segunda, el Eibar arrasó, con 2 goles en el minuto 59 y 65, el primero de Stoichkov y el segundo de Quique, que ya le quitó todas las oportunidades al Tenerife, Unai Vencedor puso el tercer gol en el 91.