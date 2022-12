Se dispara la demanda de medidores de calefacción individuales: en un año se han instalado un millón y medio de dispositivos

Con el objetivo de ahorrar en el consumo de energía -y por lo tanto también en la factura anual- la gran mayoría de los edificios con calefacción centralizada tienen que contar con medidores individuales antes del 1 de mayo. De esta manera cada vivienda paga por lo consume en lugar de repartir los gastos entre las comunidades de vecinos. En la actualidad en España hay 1,7 millones de hogares que tienen este tipo de climatización, y de ellas cerca de millón y medio han de cumplir con el plazo para antes de mitad del año que viene.

El Real Decreto 736/2020, que a su vez deriva de una directiva de la Unión Europea, se promulgó en aras de mejorar la eficiencia energética. Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), ha explicado a ECD que “en España todavía existe mucho trabajo por hacer en el sector residencial ya que hay mucha ineficiencia porque falta educación en las familias”. De acuerdo a un estudio elaborado por la entidad junto a la Universidad de Alcalá que cada hogar pague por la calefacción que consume supone un ahorro total del 24%.

Así las cosas, de todas las viviendas que cuentan con climatización centralizada hoy en día el 65% todavía no tienen instaladas los dispositivos de medición individualizada. Desde AERCCA apuntan que, aunque los fabricantes han visto que hay una mayor demanda, España no es el mercado más grande. Dentro de la Unión Europea solo en Alemania 25 millones de casas cuentan con este tipo de aparatos.

Repartidores de costes vs contadores

La calefacción centralizada se da de dos maneras diferentes: por anillos o por columnas. Para conseguir medir lo que consume cada hogar es más fácil instalar un único contador de calefacción individual por casa, pero eso solo es técnicamente posible en el caso de que la calefacción por anillos, que se da en los edificios más modernos. Mario Rial, ingeniero del departamento técnico de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF), ha explicado a Confidencial Digital que “la opción inicial es la instalación de contadores, pero no siempre es viable”.

Por lo tanto, los inmuebles que tienen climatización por columnas -el 88% según AERCCA- han de instalar en cada radiador un dispositivo que se llama repartidor de costes. La función de estos aparatos consiste en medir, a través de radio, el consumo total de calefacción de las viviendas.

De igual manera, la legislación española no obliga a todos los edificios a colocar estos dispositivos. De partida quedan excluidas en torno a 200.000 fincas, aquellas que se encuentran en las provincias más cálidas de España; como Cádiz, Huelva, Barcelona, Murcia o las Islas Canarias, entre otras. Asimismo, también están exentas de efectuar la instalación las comunidades de vecinos en las que un certificado indique que, o bien la viabilidad técnica es imposible, o bien que la amortización de la inversión no se pueda realizar en un plazo de 4 años. Sin embargo, el plazo para obtener dicho estudio de inviabilidad concluyó en febrero de 2022.

Abati ha manifestado que “ha habido muchos edificios han hecho ese cálculo de manera irreal y que no responde al espíritu con el que se dictó la norma”. Sin embargo, y aunque no hay datos de los inmuebles excluidos ya que es una información que tienen las CC.AA y que no ha transcendido, el presidente de AERCCA ha recalcado que “muchos de los que en un primer momento se han excluido ahora están instalando debido al ahorro energético y económico que supone”.

Alquilar antes que comprar

De acuerdo con los datos proporcionados por AERCCA, el 90% de los usuarios prefiere alquilar los aparatos antes que comprarlos. “Así es posible que se acceda a este sistema alquilando el aparato y la medición por muy bajo coste”, señalan desde la asociación. Por tan solo 4 euros al mes una familia puede tener el aparato instalado y en pleno funcionamiento.

En CONAIF apuntan que “la principal ventaja del alquiler es que si el repartidor se estropea o se rompe el propietario se hace cargo de cambiarlo. Por Ley el aparato tiene que estar en funcionamiento y en servicio, y el alquiler para el ciudadano de a pie no le supone un gran desembolso y le aporta una facilidad técnica y una actividad 24 horas”.

Mercado en auge, aunque faltan trabajadores

La nueva legalidad ha provocado que las empresas de fabricación e instalación de estos dispositivos se encuentren en un momento boyante. Ignacio Abati ha expresado a ECD que “vivimos en una situación dulce porque hay una demanda muy grande”, y ha añadido que “hay suficiente mano de obra para cubrir la actual demanda”.

Por su parte, Mario Rial ha señalado que “El sector cuenta con trabajadores pero no de manera significativa. Faltan trabajadores cualificados y no sé esta produciendo el relevo generacional. Para acceder a este empleo es necesario conseguir un carnet habilitante de instalaciones técnicas, y a pesar de ser el segundo sector que por convenio tiene la remuneración media más alta, las nuevas generaciones no se están dedicando al mismo”.

TUR para comunidades de vecinos

El pasado mes de octubre el Gobierno aprobó, vía Real Decreto-Ley, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de Ahorro Vecinal, íntimamente ligada a los medidores de calefacción individuales. Según el Ejecutivo esta medida permite ahorrar en la factura hasta un 50%, ya que con ella se limitan los precios de mercado y se otorgan subvenciones por parte del Estado.

Las comunidades interesadas en contratar la TUR deben cumplir únicamente tres condiciones: estar al corriente de pago de las obligaciones económicas contraídas con su actual comercializadora; disponer de contadores individuales de calefacción en las viviendas con fecha 30 de septiembre de 2023; y haber realizado la inspección de eficiencia energética con resultado positivo.