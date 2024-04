Los españoles dejan de recibir 9.000 millones en deducciones por ropa, deporte…

Ciudadano con la calculadora para calcular el importe de las deducciones. Imagen de archivo

Así como el anuncio de la lotería del Gordo anticipa la llegada de la Navidad a finales de año, en el calendario fiscal español se acerca otra fecha crucial: ¡la declaración de la renta! A partir del próximo 3 de abril, los contribuyentes españoles se preparan para enfrentarse a una tarea que no está exenta de debates y sorpresas.

Este año, la declaración de la renta viene acompañada de un análisis revelador por parte de la asesoría Taxdown, que señala que el Estado ha ahorrado la asombrosa cifra de 9.000 millones de euros gracias al conformismo y desconocimiento de las novedades en las deducciones fiscales. Según Paula Urcera, portavoz de la empresa, este considerable ahorro se debe en gran medida a la falta de atención de los contribuyentes hacia las novedades en las desgravaciones de cada comunidad autónoma.

Gran cambio en Madrid

En el ámbito autonómico, la Comunidad de Madrid anuncia un importante cambio en su política fiscal con la implementación, por segundo año consecutivo, de una nueva deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida, destinada a beneficiar a los contribuyentes madrileños, se estima que generará un ahorro total de 153 millones de euros y afectará positivamente a 3,5 millones de ciudadanos de la región.

El ajuste fiscal consistirá en la aplicación de un 3,1% de deflactación a todos los tramos del IRPF, así como al mínimo personal y familiar, y a las deducciones ya existentes sobre el mismo. Además, se revisarán los límites de renta para acceder a estas deducciones, lo que podría resultar en un alivio significativo para muchos contribuyentes.

Cambios a nivel nacional

Según un informe de Taxdown, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, se revelan importantes cambios en las deducciones fiscales que podrían impactar en la declaración de la renta de muchos contribuyentes. Estos cambios, bastante llamativos, incluyen modificaciones en áreas clave como la inversión en vivienda habitual y la inversión en empresas de nueva creación.

1. Deducción por Inversión en Vivienda Habitual: Esta deducción es un beneficio fiscal aplicable en España para aquellos contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual o realizaron pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013.

• Cantidad que puedes deducirte: Hasta 9.040€ anuales por inversiones en la adquisición o mejoras de la vivienda, lo que resulta en una deducción máxima de 1.356€ (el 15% de 9.040 euros). Además, existen deducciones específicas para obras de adecuación por discapacidad.

• Requisitos: La vivienda debe ser tu residencia habitual. La adquisición o los pagos para la construcción deben haberse realizado antes del 1 de enero de 2013. Tienes que haber aplicado esta deducción en la declaración de la renta de 2012 o antes. Para obras de adecuación por discapacidad, estas deben haberse pagado antes del 1 de enero de 2013 y finalizado antes del 1 de enero de 2017.

2. Deducción por Inversión en Empresas de Nueva o Reciente Creación:

Esta deducción fomenta la inversión en empresas nuevas o que han sido creadas recientemente, permitiendo a los inversores reducir su carga fiscal al aportar capital y, posiblemente, conocimientos empresariales o profesionales.

• Cantidad que puedes deducirte: La base máxima de deducción es de 100.000 euros anuales, antes era de 60.000 euros. El porcentaje de deducción es del 30% sobre el valor de adquisición de las acciones o participaciones.

• Requisitos:

• De la entidad: Debe ser una Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, u otras formas específicas y no estar admitida en mercados organizados. Debe ejercer una actividad económica real, no limitándose a la gestión de patrimonio. El importe de los fondos propios al inicio del período impositivo en que se adquieran las acciones o participaciones no debe superar los 400.000 euros.

Novedades con la compra de un coche eléctrico

Este año, uno de los puntos clave que se han añadido a la campaña de la renta son las diferentes deducciones por vehículos eléctricos, tanto por la instalación de un punto de recarga como por la compra del propio vehículo eléctrico. Estas medidas buscan fomentar la adopción de vehículos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Imagen del modelo eléctrico MG ZS, el más vendido.

Deducción por Compra de Vehículo Eléctrico:

• Los contribuyentes podrán deducirse un 15% del coste de adquisición de su vehículo eléctrico, sobre un máximo de 20.000€.

• Esto significa que, con esta deducción, podrían ahorrarse hasta 3.000€ en su declaración de la renta.

Deducción por Instalación de Punto de Carga:

• Los propietarios de vehículos eléctricos también podrán beneficiarse de una deducción por la instalación de un punto de carga en su domicilio.

• Se podrá deducir el 15% del costo de instalación de estos sistemas de recarga, con una base máxima limitada a 4.000€.

• Esto implica que el máximo que se puede deducir es de 600€.

Cambios fiscales por políticas autonómicas

Tal y como aseguran desde TaxDown, muchas de las comunidades autónomas están implementando cambios en sus competencias sobre impuestos según las políticas que se quieren seguir en la comunidad toman autónoma tal como pasa por ejemplo en Aragón y Castilla La Mancha que han querido incentivar tanto el nacimiento como la adopción de niños y implementado cambios en los requisitos Para acceder y facilitar así que se aumenten las familias. Además ha instalado unos cambios sobre la fiscalidad en la educación, promoviendo que desde los tres años se podrán comprar libros y te puedas deducir el importe de esas adquisiciones.

Comunidades como Baleares, han buscado incentivar la compra de una vivienda, de ahí que se esté incentivando a través de desgravaciones mayores en la hipoteca. Por otro lado, Canarias ha querido incentivar y busca mitigar las consecuencias de la inflación, asegurando una serie de desgravaciones en la cesta de la compra, en la que se incluyen productos como alimentación, lentillas, etc.

El caso de Cataluña es más llamativo, ya que, se busca incentivar la inversión empresarial y se han implementado una serie de facilidades y deducciones para aquellos que adquiera acciones en cualquier negocio de allí. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que busca incentivar un cambio en el modo de vida de sus ciudadanos, como es el caso de La Rioja y Valencia y en los que se busca promover el deporte como base social y se implementan una serie de deducciones, ya sea para la ropa deportiva, como para la pertenencia a asociaciones, gimnasios o federaciones.