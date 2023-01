Las gasolineras reclaman menos impuestos para ‘el combustible verde’: reduciría un 60% las emisiones de CO2

El bioetanol reduciría un 60% las emisiones de CO2.

El etanol es un alcohol presente en toda la gasolina. Por su parte, el bioetanol es un combustible que se elabora a través de cultivos y residuos sostenibles, y su uso reduce de manera considerable las emisiones contaminantes. Desde 2018 la Ley obliga a que en la Unión Europea el combustible esté identificado, y por lo tanto, a la hora de repostar se puede comprobar el porcentaje de etanol de la gasolina.

En España predomina claramente el E5, que contiene un 5% de etanol y 95% de gasolina. Según la web del Ministerio para la Transición Ecológica solo hay 35 estaciones de servicio que vendan gasolina E10 (con un 10% de etanol), de las cuales 22 la comercializan con un octanaje 95, y 13 de 98.

José Ramón Freire, director general de la Asociación Española de Bioetanol, ha explicado a Confidencial Digital que “15 países de la Unión Europea tienen impuestos reducidos respecto al bioetanol. Técnicamente en España sería factible incorporar el E10, el problema es que su fiscalidad es mucho más alta por una cuestión histórica. Teniendo en cuenta que la mitad del parque móvil español emplea gasolina, a nivel de emisiones de CO2, pasar del E5 al E10 sería como retirar medio millón de vehículos de nuestras carreteras sin que suponga ningún impacto en los consumidores. Parece que la Administración no entiende todo esto”.

Asimismo, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha asegurado a ECD que “cuando el motor de un coche da ciertos problemas, muchas veces se le añade una gasolina con un mayor porcentaje de etanol y el problema se solventa solo. También se emplea con mucha frecuencia en alta competición. Es ridículo que no se opte por este tipo de energías porque reducen las emisiones de forma notoria”.

¿Qué coches pueden usar gasolina E10?

El pero que tienen la gasolina E10 es que no todos los vehículos pueden emplearla, aunque sí la gran parte que configuran el parque automovilístico español. De acuerdo con el portal del Ministerio de Transición Ecológica: “la mayoría de los coches anteriores al año 2000 sólo pueden utilizar gasolina E5”, aunque también advierte que: “en caso de que, por error, reposte gasolina E10 en un coche que requiere gasolina E5, como regla general, no sería necesario vaciar el depósito. Sin embargo, el siguiente llenado debe hacerse con gasolina compatible con el vehículo.”

Desde el ministerio que encabeza Teresa Ribera también admiten que “el uso de gasolinas con mayor contenido de bioetanol permite aumentar la tasa de consumo de energía renovable en el transporte”, lo que provoca “reducir de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil al que sustituye”.

La clave del bioetanol E85

En la Asociación Española de Bioetanol señalan que “el bioetanol proporciona indudables mejoras medioambientales y contribuye al desarrollo de la economía. Algunos países Europeos además tienen un fuerte apoyo fiscal a la gasolina renovable E85, con un 85% de bioetanol las emisiones de CO2 se reducen más del 60% con respecto a la gasolina. Por ejemplo, en Francia un tercio de sus estaciones de servicio ya cuentan con E85, mientras que Finlandia ofrece a los automovilistas una ayuda de 2000€ por cambiar a vehículos que pueden funcionar con combustible E85”.

Desde la patronal de las gasolineras subrayan que “a nosotros nos encantaría poder vender bioetanol, pero para eso se necesita una exención fiscal. En Francia han conseguido que el litro de E85 esté a 70 céntimos, por lo que llenar un depósito cuesta 35 euros. El país galo potencia a sus agricultores, ya que el bioetanol proporciona una nueva demanda para los productos del campo y crea un incentivo para la España rural. Sin embargo, la Administración mira en este caso para otro lado”.

Para poder usar la gasolina E85 se necesita contar con ‘vehículos de combustible flexible’ (FFV), pero desde la Asociación Española de Bioetanol explican que “convertir un automóvil actual de gasolina en uno FFV es sencillo y tiene un coste de en torno a los 700 euros”. Por lo tanto, con una ayuda fiscal este cambio al final puede resultar más económico si el coste total de llenar el depósito es menor. Según el mapa de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, en España hay actualmente 5 estaciones de servicio que vendan bioetanol.

Adicionalmente, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha expresado a ECD que "aplaudimos cualquier medida fiscal que promueva el uso de cualquier ecocombustible".

Realce del campo

Freire ha aclarado a Confidencial Digital “que en España existen 3 grandes plantas que producen bioetanol -en Salamanca, Murcia y Galicia- y lo hacen a través de distintos cereales, cebada, trigo y maíz. De esta manera en el proceso se puede conseguir tanto el combustible como la proteína del alimento, que sirve para elaborar piensos para animales. Apostar por el bioetanol es también hacerlo por el desarrollo de la industria agraria y sus cultivos - el 99.9% de la materia prima para producir etanol en Europa fue cultivada por agricultores europeos- y así conseguir que no se venda el campo o se erosione el terreno con el auge de la industria fotovoltaica”.

“Gracias a que otros países han facilitado el empleo del bioetanol la industria española ha podido subsistir, y en la actualidad más del 50% del bioetanol que se produce se exporta fuera, mientras que el resto se emplea mayoritariamente en el entorno agrario”, ha añadido el director general de la Asociación Española de Bioetanol.

El Gobierno se centra en la electrificación

El director general de la CEES ha comentado a ECD que "no entiendo por qué el bioetanol no se subvenciona. Desde mi punta de vista la Administración solo está atenta a un tipo de energía para descarbonizar; la movilidad eléctrica. Otras opciones no se utilizan o no se quieren utilizar, y las ayudas a lo eléctrico no se dan a otras energías alternativas. En enero de 2020 el Consejo de Ministros declaró la emergencia climática, y nosotros lo que pedimos es que se haga un guiño a la fiscalidad de este producto para poder reducir las emisiones de CO2”.

Por su parte, Freire ha argumentado que los organismos públicos: “tienen el foco en el vehículo eléctrico, que es un decisión concreta que excluye en gran parte a otras soluciones de descarbonización. Estados Unidos es el primer exportador mundial de bioetanol, y lo consiguen gracias al cultivo de cereales”.

De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno -que recoge la evolución de los biocarburantes hasta 2030- señala que “el cumplimiento de los objetivos de consumo de biocarburantes avanzados requiere un impulso específico de su producción, que todavía es muy reducida. Esto se debe, en unos casos, a la limitada disponibilidad de algunas de las materias primas consideradas”.