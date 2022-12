Inditex cuenta con empezar en 2023 a cobrar por las devoluciones con recogida a domicilio

Dos tercios de las devoluciones de las compras realizadas por internet se realizan en las tiendas físicas de Inditex. El mercado español, además de ser el más denso, es uno de los que más aporta a las ventas del grupo textil.

Cobrar al cliente por devolver un producto comprado por internet con recogida a domicilio está teniendo efectos “muy positivos” para Inditex, ya que se ha incrementado el tráfico en tienda, que a la par contribuye a acortar los plazos en las devoluciones de clientes.

Este coste adicional, que asciende a 1,95 euros por operación en el caso de Zara.com, ya se ha implementado en los mercados “relevantes” de la compañía, por ejemplo, Alemania y Reino Unido. Por lo que, “lo normal es que España no esté lejos en el tiempo”, según información a la que ha tenido acceso ECD.

Es más, Inditex, que desconoce la fecha exacta de su implementación en España, no hace hincapié en el momento exacto, aunque “afirmar que esta propuesta va a llegar en 2023”, no es más que eso, “algo que parece lógico”, explican.

No se está produciendo ningún efecto “adverso” sobre el volumen de ventas, como han señalado fuentes de la compañía, que añade que los consumidores han entendido la motivación que hay detrás de esta medida: concienciar al cliente del impacto medioambiental de esta operación y limitar el volumen de devoluciones con recogida en casa.

A la víspera de la presentación de los resultados de la compañía de los nueve primeros meses del año, Inditex comenta que no les están quitando el “derecho a devolver” a los clientes.

Las ventas del primer semestre del año 2022 se situaron en 14.845 millones de euros, un 24,5% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante los seis primeros meses del año Inditex abrió tiendas en 24 mercados, con lo que llegó a contabilizar a finales de junio 6.370 establecimientos de la marca repartidos en 215 economías mundiales.

Los costes siguen un precio estándar

En la treintena de mercados donde este coste ya se aplica, el precio sigue un patrón estándar porque persigue un razonamiento basado en la limitación de las operaciones.

Asimismo, en España, “las devoluciones online son menores en tienda en comparación con otros mercados europeos”, lo que se debe, principalmente, a una cuestión práctica dado que la red de tiendas en el territorio español es más amplia.

Inditex comienza a asumir que el cobro por devoluciones, de cuya puesta en marcha informarán puntualmente, “es una realidad que ha llegado para quedarse”, aunque repiten que de ninguna forma van a costear la devolución de prendas en tienda.

Shein, H&M y un largo etcétera de empresas toman su rumbo

El comercio electrónico se ha visto potenciado por la gratuidad de las devoluciones de los pedidos realizados vía internet. No obstante, Pimkie, Oysho, Bershka, H&M, entre otros, han tomado su propio rumbo, ya que el hecho de no quedarte con una prenda comprada virtualmente, y devolverla desde tu propia casa o punto de entrega, tiene un coste adicional para cada compañía.

Es decir, a la hora de reembolsar el dinero en tu cuenta, Pimkie, por ejemplo, quita 2,99 euros del recibo al consumidor. Asimismo, Oysho y Bershka, restan 3,95 euros del reembolso total por pedido.

Para H&M, en cambio, depende de si eres miembro de la tienda o no, ya que, si lo eres, las devoluciones no tienen coste alguno, pero si no lo eres, te descuentan 1,95 euros del importe de los productos que te reembolsan.

Para el gigante chino Shein, el cliente podrá disfrutar de la gratuidad a la hora de efectuar su primera devolución, aunque a partir de la segunda, según el método que escoja el consumidor, tendrá que pagar 4,5 euros si acude a una oficina de Correos, que se deducirá de su reembolso.

En El Corte Inglés, en cambio, depende de la compañía con la que se realice la operación, ya que si es a través de Correos es gratuita, y si se realiza en Celeritas, el coste es de 2 euros. Es más, si la empresa tiene que recoger el pedido en casa del cliente, el cobro varía, es decir, si el paquete pesa 15 kilos o menos, la devolución total alcanzará los 7,9 euros, y si pesa más, hablamos de una cifra que llega a los 30 euros.