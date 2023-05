Se podrá pagar por Bizum hasta 1.000 euros tras el acuerdo que acaban de firmar todos los bancos

La aplicación de Bizum.

Todos los bancos van a elevar a 1.000 euros el límite para pagar a través de Bizum. El acuerdo que acaba de firmar el conjunto del sector financiero va a permitir establecer esa cantidad máxima de manera generalizada en España. Se trata de una cifra superior a la que mantenían algunas entidades, situada en los 500 euros por operación.

Máximo en un día

Además, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes financieras, la cantidad total máxima que se podrá abonar por Bizum en un mismo día va a quedar fijada en todos los bancos en 2.000 euros. No se podrá superar bajo ningún concepto dicho límite.

Y también habrá un tope para el número de operaciones: cada día, solo se podrá transferir dinero 60 veces, independientemente de la cantidad de cada operación.

Además de elevar el límite para una única operación a 1.000 euros, y a 2.000 como tope diario, también se establecerá una cantidad máxima mensual: 5.000 euros.

En cambio, en lo que se refiere a la cantidad mínima no se van a producir cambios: continuará siendo 50 céntimos.

Un acuerdo de todos los bancos

Con el acuerdo que acaban de firmar todos los bancos, CaixaBank, BBVA, ING… se suman a entidades como Santander, Sabadell y Unicaja, que ya habían decidido elevar de manera unilateral en los últimos meses la cantidad máxima por operación a 1.000 euros.

En las entidades financieras saben que el pago a través de Bizum se ha convertido en uno de los métodos más populares, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de enero.

De hecho, el 63% de los encuestados afirmaron haberlo usado en el último año, superando a plataformas de pago como PayPal (45%) y aplicaciones como Apple Pay o Google Wallet (28%).

Pagos habituales como el alquiler

Bizum, que comenzó su andadura en 2016 con el propósito de facilitar pequeñas transferencias entre particulares, ha ido expandiendo sus funciones, y ya permite efectuar compras en tiendas físicas.

Ahora, las fuentes bancarias consultadas por ECD admiten que el nuevo incremento busca permitir, por ejemplo, abonar gastos habituales como el alquiler. En España, el precio medio del alquiler se sitúa en 674 euros mensuales, por lo que el límite de 500 euros que habían fijado algunas entidades impedía a millones de personas realizar este pago habitual por esa vía.

Más de 30 bancos en España aceptan operaciones con este método de pago. De hecho, el servicio ha sumado 20.875.000 de usuarios y 1.160.000 de operaciones desde que se lanzó la aplicación.

Hacienda acota los Bizum

Dada la facilidad para mover el dinero con Bizum, la Agencia Tributaria ha optado también en los últimos meses por poner veto a las cantidades económicas que pueden transferirse de una cuenta a otra mediante este sistema.

En concreto, ha establecido el tope de dinero que puede enviarse a través de Bizum: 500 euros. A partir de esta cantidad, es necesario declarar el ingreso recibido.

En el caso de las transferencias, Hacienda pone también coto a estos traspasos de dinero: a partir de 10.000 euros será necesario incluirlas en la declaración de la renta correspondiente al año en que se haya realizado la transferencia.

Límite de 60 operaciones al mes

Hay que recordar que, el pasado mes de julio, el Banco de España publicó una advertencia en su página web sobre el límite de operaciones: solo se podrá transferir dinero 60 veces al mes, independientemente de la cantidad de cada operación.

En ese caso, la plataforma enviará un mensaje a la persona que quiere realizar el pago para informarle de que la operación no puede efectuarse y de que, por tanto, no se realizará ningún movimiento en su cuenta.

Se debe diferenciar entre operaciones recibidas y enviadas. Mientras que para las primeras el límite es de 60, no existe límite en el caso de las enviadas. Esto significa que una persona no tendrá ningún problema en realizar los pagos que quiera a través de Bizum, porque solo existen limitaciones a la hora de recibirlos.

Teniendo esto en cuenta, hay que señalar que, como excepción, no se aplican límites para las compras en comercios o donaciones. Además, desde la propia web de la aplicación señalan que cada entidad podrá establecer sus propios límites.

Permite la agilidad en los pagos

Hay que recordar que cualquier envío que se realice debe ser a un usuario que cuente con Bizum. Es decir, si el destinatario no dispone de la aplicación o no tiene activado este servicio en la aplicación de su banco, el envío quedará dos días en ‘standby’ hasta que se registre. Si esto no sucede, cuando pasen los dos días la operación se cancelará de forma automática.

La agilidad de las transacciones con Bizum reside en que los números de cuenta están asociados al teléfono del particular. Aunque se debe tener en cuenta que un número de cuenta bancaria (IBAN) solo puede asociarse a un número de teléfono. Por tanto, aquellas personas que tengan más de una cuenta en diferentes entidades, no podrán usar Bizum utilizando el mismo número. No obstante, el usuario puede modificar la cuenta bancaria o la entidad asociada tantas veces como desee y volver a utilizar la aplicación.