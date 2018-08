PP y Ciudadanos pactan el bloqueo de los Presupuestos de 2019 en el Congreso

El propio Sánchez ha anunciado que presentará en el Congreso de los Diputados, antes de finales de septiembre, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Su plan es elaborar las cuentas prorrogando la anterior senda fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Hacienda elaborará las cuentas sin techo de gasto

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la cúpula económica del Gobierno, Hacienda tiene decidido elaborar, efectivamente, las cuentas del Estado sin la aprobación previa del techo de gasto.

Argumentan que lo que debe aprobarse en el Parlamento son los objetivos de estabilidad presupuestaria y no el techo de gasto no financiero. Una cifra sobre la que el Gobierno debe limitarse a informar a las Cortes.

No obstante, reconocen que el Congreso y el Senado sí tienen que refrendar los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto para las distintas administraciones.

Por ello, Hacienda defiende que el rechazo del techo de gasto no financiero no debe afectar a los plazos de presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el mes de septiembre. Entiende que ese veto no es sobre el techo de gasto que sirve de base para la elaboración de las cuentas públicas.

PP y Ciudadanos bloquearán los Presupuestos

Sin embargo, esa argumentación jurídica del Gobierno debe ser refrendada por la Mesa del Congreso de los Diputados, que es la encargada de calificar los proyectos que son debatidos y tramitados. Un órgano en el que PP y Ciudadanos tienen mayoría.

Pues bien. Según las fuentes parlamentarias consultadas por ECD, Pablo Casado y Albert Rivera tienen diseñada una operación para bloquear el debate de los Presupuestos de Pedro Sánchez en la Cámara Baja a la vuelta del verano utilizando esta baza.

En primer lugar, PP y Ciudadanos obligarán al Ejecutivo a presentar una nueva senda de déficit y techo de gasto en el plazo máximo de un mes, es decir, antes de finales de agosto. Una maniobra que, reconocen, busca “volver a poner a Sánchez contra las cuerdas”, en una búsqueda a la desesperada del apoyo de sus socios a la propuesta.

Se agarrarán a la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Ambos partidos dan por hecho un nuevo fracaso del PSOE en esas negociaciones durante este mes. A partir de ahí, si el Gobierno decide presentar las cuentas en el Congreso tras su aprobación en Consejo de Ministros, PP y Ciudadanos rechazarán tramitar cualquier proyecto de ley de Presupuestos para 2019 sin haber cerrado antes el techo de gasto.

Argumentarán que, según el artículo 13 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no se pueden discutir cuentas públicas para el próximo año mientras se mantiene abierto el trámite de la senda de déficit y el techo de gasto a los que se deben ajustar.

Dejarán claro que, a su juicio, la única forma de salir de este conflicto es reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero se trata de una Ley Orgánica que sólo es posible modificar por mayoría absoluta. El PSOE y sus socios no controlan ahora mismo la Mesa del Congreso.

El peor escenario para Pedro Sánchez

“Es el peor escenario posible para Pedro Sánchez en septiembre”, reconocen ya en privado algunos ministros económicos.

El presidente se vería abocado a seguir gobernando no ya con los Presupuestos del PP en 2018, sino también con esos mismos prorrogados durante todo 2019. Su objetivo de alargar la legislatura hasta el año 2020 comenzaría a desmoronarse.