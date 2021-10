El precio de un contenedor de transporte marítimo en España marca máximos históricos cada mes

España está batiendo récords de precios en varios sectores. La electricidad es noticia el día en que el megavatio hora no marca un nuevo máximo; sin embargo no es el único negocio que cada día tiene costes más altos. El transporte marítimo lleva desde julio de 2020 en una escalada sin frenos de los precios de mover un contenedor.

El índice Valencia Containerised Freight Index (VCFI), que mide la evolución de las tarifas del mercado de exportación de contenedores llenos por vía marítima desde el puerto de la ciudad levantina (uno de los más importantes de la Península en cuanto a carga de mercancías), se sitúa en octubre de 2021 en 3.557,94 puntos; frente a los 1.234,31 de julio de 2020. Desde ese momento, el marcador no ha parado de subir, registrando incrementos mensuales de hasta un 17,85% (mayo de 2021). En octubre el alza ha sido de un 1,26%.

"Factores como la demanda internacional, la escasez de oferta, la congestión del tráfico en determinadas áreas geográficas o el incremento de los precios de los combustibles han determinado el aumento del índice", reseña la autoridad portuaria valenciana, y añade que el indicador ha subido un 255,79% desde el inicio de la serie en enero de 2018.

Sin embargo, los precios están bajando en ciertos trayectos: Lejano Oriente registra un descenso del 3,35% y Oriente Medio 5,22%. Otros destinos se han encarecido acusadamente. Latinoamérica Atlántica, con un alza del 43,85%, seguido por zonas Subcontinente Indio, con un 7,62%, África Costa Oriental y Estados Unidos son las zonas más tensionadas por la tendencia del precio este octubre.

El VCFI, "que pretende ser un índice de referencia en el Mediterráneo Occidental, al igual que el Shanghai Containerized Freight Index es para el área asiática", se calcula con datos sobre precios que aportan diversos panelistas que recalan en el Puerto de Valencia transportando carga de mercancías.

Repercusiones en el día a día

Que el índice haya triplicado su valor, tiene reflejo su reflejo en la economía española. "Los contenedores, que costaban 1.500 euros han multiplicado por diez el precio", señala Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), y recuerda que "esto ha incrementado el coste de los productos para el consumidor final". Los fabricantes transmiten al empresario que deberán subir costes cerca de un 5% en sectores como los electrodomésticos para hacer frente al encarecimiento logístico.

A pesar de los los problemas en otras partes del globo, los puertos españoles están funcionando con normalidad. No hay retrasos en la llegada de los buques, están estibando en las fechas previstas, y no hay dificultades para cargar la mercancía en contenedores, como pasa en Estados Unidos. Las instalaciones de Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao (los principales de la Península) explican a El Confidencial Digital que las terminales están operando a plena capacidad y sin incidencias. Por ahora, el colapso marítimo en Asia y América sólo se nota en el bolsillo de los compradores y no en los puertos españoles.