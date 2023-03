Sólo un bar de Ponzano ha solicitado recuperar su terraza tras el fin de las obras

Calle de moda para tomar cerveza y copas de Madrid, de fondo uno de los bares más famosos de la calle. Fuente: A.V. 'El Organillo' de Chamberí.

La calle Ponzano se ha convertido en la zona de parada obligatoria para madrileños y turistas que quieran ‘irse de cañas’ por Madrid.

Aunque desde hace meses no solo está en boca de todos por sus más de cincuenta bares y discotecas, sino también por sus caóticas y polémicas obras.

El tramo de Ponzano, situado entre la calle Santa Engracia y la calle Río Rosas, ha estado en obras durante cinco meses, desde que comenzaron el 20 de septiembre del año pasado.

A día de hoy las obras han concluido, según indica a Confidencial Digital el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal del Distrito de Chamberí, aunque aún no se ha realizado ningún tipo de acto inaugural de la renovación de la calle.

Ante el creciente aumento de la popularidad de la zona y las caóticas y accidentadas obras, los vecinos y dueños de los pequeños comercios están muy preocupados y desesperados.

“Han sido unas obras que hemos pagado nosotros, pero se han hecho únicamente pensando en el disfrute de los bares”, aluden desde la Asociación Vecinal ‘El Organillo’ de Chamberí.

Obras en Ponzano. Fuente: A.V. 'El Organillo' de Chamberí.

44 locales sin terrazas

A causa de las obras, el Ayuntamiento de Madrid comunicó, a los establecimientos situados en el tramo concreto de Ponzano que se iba a reformar, que debían quitar las terrazas antes del inicio de las mismas. En total, 44 locales tuvieron que levantar sus terrazas.

Estas estaban autorizadas a estar situadas en los estacionamientos de la calle hasta el 31 de diciembre de 2023, debido a la última Ordenanza de Terrazas publicada a principios de 2022, pero con el inicio de las obras se adelantó esta fecha.

El propio Ayuntamiento de Madrid, según confirmaron fuentes de la alcaldía a Confidencial Digital meses atrás, se encargaría de informar a estos establecimientos del fin de las obras para volver a solicitar estos permisos.

Hasta el momento, no hay ninguna terraza situada en el tramo reformado y tan sólo un local ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Madrid para colocar la terraza.

“Su posible autorización deberá ser objeto de valoración desde el punto de vista técnico y jurídico y en base a la normativa aplicable”, ha informado el propio Ayuntamiento a Confidencial Digital.

Ponzano declarada Zona de Protección Acústica Especial

El pasado 9 de enero entró en vigor la declaración de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Trafalgar-Río Rosas, distrito de Chamberí, y su correspondiente Plan Zonal Específico.

“Esta nueva ZPAE implica la extinción de manera automática de todas las terrazas COVID en banda de estacionamiento que existían dentro de su ámbito, además de otra serie de limitaciones para los locales de hostelería y ocio”, explica el Ayuntamiento de Madrid a Confidencial Digital.

La entrada en vigor de este acuerdo provocó que 190 establecimientos de la zona Trafalgar-Río Rosas levantaran sus terrazas en este mes de enero.

Entre las calles que incluye esta ZPAE se encuentra la calle Ponzano. Esto conlleva que los requisitos para conceder la autorización de terrazas serán más estrictas porque deberán valorar dicha cuestión teniendo en cuenta tanto la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración como la normativa específica por ZPAE.

Además de la calle Ponzano, el resto de calles que están incluidas en el ámbito especial del Plan Zonal Específico son: calle de Bravo Murillo, calle de Bretón de los Herreros, calle de Carranza, calle de Donoso Cortes, calle de Espronceda, calle de Fernández de la Hoz, calle de García de Paredes, calle de Génova, calle de José Abascal, calle de la Santísima Trinidad, calle de Magallanes, calle de Modesto Lafuente, calle de Monte Esquinza, calle de Orfila, calle de Raimundo Fernández Villaverde, calle de Ríos Rosas, calle de Sagasta, calle de San Bernardo, calle de Santa Engracia, calle de Zurbano, calle de Zurbarán, glorieta de Bilbao, glorieta de Ruiz Jiménez, glorieta del General Álvarez de Castro y plaza de Alonso Martínez.

Horarios limitados por el ruido

La declaración de la Zona de Protección Acústica Especial, a su vez, marca una distinción entre zonas, es decir, hay calles consideradas como Zonas de Protección Acústica Alta, Moderada o Baja.

En ninguna de las tres zonas están permitidas las terrazas en bandas de estacionamiento y el responsable de las mesas de la calle tratará de minimizar el ruido de estas lo máximo posible.

En el caso específico de la calle de Ponzano, la gran mayoría de los números, concretamente los números pares: 2 - 60 y 90 - 100 y los números impares: 1 - 61 y 93 - 99, se encuentran en Zona de Protección Acústica Alta.

Terraza en Ponzano antes de las obras. Fuente: A.V. 'El Organillo' de Chamberí.

El horario máximo de funcionamiento de las terrazas varía en función de la época del año. En periodo estacional (del 15 de marzo al 31 de octubre) el horario de viernes, sábados y vísperas de festivos es desde las 09:00h hasta las 01:00h. Lunes, martes, miércoles, jueves y domingo desde las 09:00h hasta las 23:30h.

El resto del año, para aquellos establecimientos que tengan autorización de terraza anual, es desde las 09:00h hasta las 23:00h.

Los números pares: 68 - 88 y los números impares: 75 - 91 de la calle de Ponzano están catalogados como Zona de Protección Especial Moderada y los límites horarios son más amplios.

En periodo estacional es desde las 09:00h hasta las 01:30h de viernes, sábados y vísperas de festivos. Desde las 09:00h hasta las 23:30h los lunes, martes, miércoles, jueves y domingo.

El resto del año es desde las 09:00h hasta las 23:30 para los que tengan permiso de terraza anual.

Además, los dueños de todos los establecimientos de actividades recreativas deberán poner en las puertas de los locales carteles recordando la siguiente información: “Se encuentran en una Zona de Protección Acústica Especial y se superan los objetivos de calidad acústica. El ruido es molesto y los vecinos tienen derecho al descanso. Está prohibido consumir alcohol en la vía pública”.

Permisos tras las elecciones

El principal requisito de la vigente Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, ya presente en la anterior normativa es el ancho de las aceras.

Ponzano de noche tras terminar las obras. Fuente: A.V. 'El Organillo' de Chamberí.

La anchura de la acera que debe quedar vacía para el libre paso de los peatones no puede ser inferior a 2,50 metros. Las terrazas no podrán situarse encima de los encaminamientos y pavimentos podo-táctiles, destinados a las personas con falta de visión. Además, las mesas altas de baja ocupación no podrán instalarse en ningún caso adosadas a fachadas.

La ampliación de la anchura de las aceras de Ponzano es el principal argumento que dan los vecinos por el cual la obra ha sido realizada tan sólo para el disfrute de los bares.

Han reducido la calzada a 3,5 metros y han dejado cada acera con 5 metros de ancho.

Además aseguran, que a pesar de que actualmente ningún bar cuenta con terraza, la situación cambiará tras las elecciones municipales.

“Nos han dicho que las terrazas se van a autorizar en cuanto pasen las elecciones municipales. No lo van a hacer antes porque quieren que la gente piense que las obras se han hecho para el bienestar de los vecinos y así el PP se lleva de nuevo los votos”, asiente la portavoz de la A. V. ‘El Organillo’ de Chamberí, Pilar Rodríguez.