‘Tormenta perfecta’ en las peluquerías: han cerrado más de 15.000 desde la pandemia

Una pancarta durante la concentración por la bajada del IVA a la imagen personal ante la sede del PSOE, a 25 de octubre de 2021, en Madrid. Foto: A. Pérez Meca / Europa Press

El sector de la imagen personal aún no se ha recuperado de la pandemia. De los 50.000 salones de peluquería y estética que había abiertos en marzo de 2020, han sobrevivido menos de 35.000, es decir, más de 15.000 no han tenido más remedio que echar el cierre. Los que permanecen aún en pie luchan por salir adelante, pero no lo están teniendo nada fácil: el aumento de costes, los impuestos y la caída de la demanda provocan que su situación sea cada vez más insostenible.

"Es la tormenta perfecta", manifiesta José Luis Azañón, portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 10% a la Imagen Personal y propietario de la peluquería 'Rizos'. Una de las principales reivindicaciones del sector es la restitución del IVA reducido. Hace una semana se concentraron frente al Congreso de los Diputados para reclamar que esta medida se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Azañón explica que, tras reunirse con Sumar, el partido capitaneado por Yolanda Díaz les ha trasladado "su total apoyo", mientras que el PSOE continúa "desoyendo" su reclamación. Admite que es "poco probable" que se introduzca su petición en los próximos presupuestos, pero confía en la otra vía que hay abierta.

El Senado tomó en consideración una proposición de ley para aprobar esta rebaja del IVA con el apoyo de todos los partidos menos el del Partido Socialista.

El texto ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde continuará su tramitación parlamentaria. Sí revalida los mismos votos que la Cámara Baja –donde sumó el ‘sí’ de PP, Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, así como los partidos de la Izquierda Confederal, entre ellos Más Madrid y Compromís–, recabará una mayoría holgada.

El mapa de la ruina

Desde la Alianza Empresarial denuncian que el sector de la imagen personal está cada vez más "autonomizado y empequeñecido", conformado por un 83,6% de autónomos, que emplea mayoritariamente a mujeres (85,19%) y que atraviesa una situación "crítica". Las peluquerías dan trabajo a 110.000 personas, según los datos de la asociación.

En los últimos cuatro años ha registrado una caída acumulada de facturación del 20,19%, frente a un incremento de los costes superior al 27%. "Estas cifras demuestran que es indispensable recuperar el IVA reducido", señalaron en un comunicado.

La Alianza ha creado lo que denominan 'el mapa de la ruina' que refleja qué salones de peluquería, estética y barberías de España son las más afectados por el desplome de ingresos. Destacan la región de Murcia (-24,95%), La Rioja (-24,40%) Galicia (-24,05), Castilla La Mancha (-23,86%) y Castilla y León (-23,69%).

Además del aumento de los costes de fabricación y logísticos que los proveedores han transmitido a la hora de vender el producto, lo que más ha perjudicado al sector es la descomunal subida del precio de la electricidad. "Todo lo que utilizamos es con energía eléctrica: la luz, la climatización, secadores, etc.", apunta Azañón.

Otro coste que también se ha incrementado es el laboral. "Con la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha habido en estos años, ha aumentado desde 2018 en más de 500 euros al mes por empleado, esto supone un 30% más".

Menos visitas de los clientes

La caída de la demanda agrava la situación. Las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde 2019, pasando de 8,4 a 4,1 citas por habitante al año. Azañón sostiene que el distanciamiento social promovido durante la pandemia ha influido en este descenso. "Nosotros somos un servicio que necesita contacto con el cliente".

Ahora, en la época post-covid, la gente se ha acostumbrado a hacerse ellos mismos los servicios de peluquería en casa, lo que ha supuesto que aumenten los ingresos de las compañías fabricantes de productos de cosmética capital que se venden en perfumerías o supermercados, cuenta Azañón.

Por otro lado, la reducción de la frecuencia con la que acuden a la peluquería las clientas provoca que, cuando van, –como llevan mucho tiempo sin ir– "necesitan hacerse más cosas". "El ticket medio ha aumentado en un 20%-30% pero no ha sido proporcional a la bajada de visitas, no se ha compensado una cosa con la otra".

Proliferan las peluquerías clandestinas

Una consecuencia derivada de este panorama es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio o los centros clandestinos en la casa del peluquero. La Alianza Empresarial denuncia que los están abocando a la economía sumergida, que ya cifran en un 20%. "Desgraciadamente es a la situación que nos ha llevado una fiscalidad injusta que no hemos podido soportar en nuestros negocios", afirma Azañón.

En la última encuesta realizada por la asociación, más de la mitad (56,19%) de los 2.100 propietarios de establecimientos de peluquería y estética que han participado, ha respondido que su situación es 'mala' o 'muy mala'. Tres de cada diez han manifestado que, o hay una mojara en sus resultados en un plazo de seis meses, o están condenados al cierre, es decir, que hay otro 30% de salones que está en riesgo de desaparecer.