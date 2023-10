Los viajes del Imserso peligran: los hoteles pierden 7 euros por persona y noche

Las personas mayores ya pueden solicitar, un año más, los viajes del IMSERSO. Un programa que nació en 1985 y que, ahora mismo, está en peligro. Ha dejado de ser rentable para los hoteles que tienen que asumir pérdidas y pagar costes por cada persona que se aloja en sus establecimientos. Lo único que piden es cubrir costes para, así, poder mantenerse abiertos en temporada baja y ofrecer este servicio para que las personas mayores puedan disfrutar de unas vacaciones a bajo coste.

El problema está en que este año los mayores que quieran hacer uno de estos viajes van a tener que pagar un 7,5% más que el año pasado, sin embargo, "esto los hoteles no lo percibimos", afirma Antonio Aranda de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

En esta zona, los hoteles reciben por parte de Ávoris, la empresa a la que el Ministerio de Derechos Sociales ha adjudicado la gestión de estos viajes, 24,75 euros con I.V.A incluido, "esto supone que se nos queda 22,5 euros netos en régimen de pensión completa con agua, vino, calefacción, animación, etc", ha señalado Aranda. Sin embargo, según, el último estudio que han hecho de costes, los hoteles tienen que pagar porque los turistas del IMSERSO se alojen en sus establecimientos: "Nos sale a un coste de 29,65 euros por persona. Es decir, por cada cliente tenemos que pagar 7 euros nosotros" y ha remarcado que "no buscamos ganar dinero con el IMSERSO, simplemente, buscamos no perder porque, ahora mismo, el programa lo están financiando los hoteleros".

Aranda ha lamentado que los hoteles "estemos en la misma situación que el año pasado, es decir, trabajando con pérdidas" en la zona de la Costa del Sol donde se aloja al 75% de los clientes del IMSERSO de Andalucía. Ha lamentado que "ahora mismo hay hoteles que se han salido del programa debido a que no se puede trabajar con ese precio", aunque ha señalado que "de momento, no se sabe cuántos hoteles van a participar porque están en plena negociación con Ávoris".

"Esto hace peligrar el IMSERSO porque la base fundamental son los hoteles y si no pueden cubrir costes, no quieren trabajar a ese precio, así que no habrá donde alojar a las personas mayores" y Aranda ha remarcado que "podrían haber aumentado la dotación presupuestaria y que los hoteles percibiesen ese incremento del 7,5% que van a pagar de más las personas mayores".

Un acuerdo con Ávoris que tendrán que cerrar antes del mes de noviembre que es cuando empiezan a llegar estos grupos del IMSERSO a los hoteles, de momento "hay algunos establecimientos que ya han dicho que no y otros están negociando, pero cada año hay menos hoteles dispuestos a participar trabajando con pérdidas. El año pasado trabajamos en esta zona 10 hoteles, mientras que otros años éramos más de 20", ha lamentado Aranda.

En la Comunidad Valenciana también peligra

El IMSERSO tiene dos pilares fundamentales, que las personas mayores puedan disfrutar de unas buenas vacaciones en temporada baja, a bajo coste y que los hoteles no tengan que cerrar o despedir a sus empleados en estos meses y puedan cubrir costes con estos viajes.

Una relación bidireccional que se está rompiendo. Esto ocurrió ya el año pasado, pero este año está volviendo a pasar. desde la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, HOSTETUR, se quejan de que no se haya ampliado la cantidad de dinero que reciben los hoteles por cada persona, mientras que los mayores sí que pagan más dinero y que reciban la misma cantidad que el año pasado, en un contexto marcado por la inflación. Es decir, trabajando con pérdidas.

El presidente de Hostetur, Federico Fuster, ha señalado que "el año pasado en la Comunidad Valenciana trabajaron 51 hoteles y, aunque todavía no se sabe la cifra exacta, se calcula que este año pierdan entre 15 y 20 hoteles" y ha añadido que "de los que se queden ofrecerán menos camas y menos inventario que en años anteriores".

En su caso, también han hecho un estudio de costes con la Universidad de Alicante para hacer una previsión de cara a esta temporada "el año pasado el coste del servicio era de 31 euros, este año con la actualización ha subido a 33 euros", ha señalado Fuster quien ha explicado que "lo único que se pide es que nos paguen lo que nos cuesta, sino los hoteles tienen que asumir una diferencia de 7 euros por cada persona y día. Esto es mucho dinero".

"En el fondo todo esto es una pena porque el IMSERSO mueve casi 900.000 personas y este volumen de gente es muy difícil de igualar en temporada baja y esto garantiza que los hoteles sigan abiertos, y esta es la clave mantener los puestos de trabajo, pero no puede ser a pérdidas", ha señalado Fuster.

Además, ha querido remarcar que "los hoteles no quieren ganar dinero con el IMSERSO, simplemente mantener a sus plantillas de trabajadores y no tener pérdidas". Ha señalado que "alguna empresa está haciendo ERES o ERTES y en otros casos están pasando de fijos a fijos discontinuos, pero esto no es una buena solución ni para los empleados ni para los hoteles".

La Comunidad Valenciana además del IMSERSO recibe turismo internacional en temporada baja, por lo que "ciudades como Benidorm tienen turismo británico, holandés o belga y pueden buscar alternativas, sin embargo, otros sitios como Peñíscola o Gandía dependen mucho de este programa y necesitan que siga existiendo". Aunque, tendrán que buscar una fórmula que sea beneficiosa tanto para las personas mayores como para los hoteles y que siga manteniéndose como hasta ahora. Sino en lo que están de acuerdo es que estos viajes están en peligro de desaparecer.