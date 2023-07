A Yolanda Díaz, líder de Sumar, no le salen las cuentas al multiplicar la “herencia universal” por el número de beneficiarios

Una de las propuestas estrella de Sumar para las elecciones del 23-J es la implementación de una “herencia universal” para jóvenes, que consiste en brindar ayudas de 20.000€ a todos los jóvenes que cumplan 18 años, con el objetivo de que este dinero les ayude a emprender o formarse. Esta medida fue anunciada por Yolanda Díaz el pasado domingo durante una entrevista con el diario El Mundo, en la que aseguraba que, según sus cálculos, el costo anual de esta iniciativa sería de unos 8.000 millones de euros. Sin embargo, si atendemos a los datos del INE, en España hay 494.543 personas de 17 años, que multiplicado por los 20.000 euros propuestos, da un resultado de 9.890 millones de euros, casi dos mil millones más que los calculados por el equipo de la actual ministra de Trabajo.

Reproches desde el Gobierno

Las primeras críticas a esta medida no se han hecho esperar, la más llamativa ha sido la de Nadia Calviño, hasta ahora compañera de Gobierno de Yolanda Díaz. La ministra de Economía ha cuestionado la promesa de Sumar considerando que este no es un modelo adecuado, ya que esta ayuda no tiene un criterio de renta. En otras palabras, los 20.000 € se otorgarían tanto a jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos como a aquellos de hogares acomodados y adinerados. Además, Calviño ha instado a Díaz a proporcionar una explicación sobre cómo se financiaría esta propuesta.

Díaz se defiende en Twitter

Tras el revuelo generado, la ministra de Trabajo se ha manifestado a través de Twitter, elaborando un hilo explicando que la propuesta plantea que los jóvenes adquirirán el derecho a acceder a la "herencia universal" cuando cumplan 18 años. En ese momento, se les proporcionará una oficina de asesoramiento para brindarles apoyo. El pago de los 20.000 euros se realizará cuando cumplan 23 años, después de haber pasado por este proceso de asesoramiento. En consecuencia, según Yolanda Díaz, aquellos que tengan 23 años o menos en 2023 también podrán acceder a esta ayuda. Sobre cómo se financiará, la líder de Sumar ha explicado que se hará mediante un nuevo impuesto conocido como “Impuesto a las Grandes Fortunas”, que según ella, hará que sea una medida redistributiva que reducirá la desigualdad entre las familias más ricas y las más pobres.

Únicamente 5 ministerios tienen un presupuesto superior

El costo de casi 10.000 millones de euros asociado a esta propuesta es inferior, únicamente, al presupuesto de cinco ministerios, que son los siguientes: Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (35.977 millones de euros); Defensa (12.825 mill.); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (12.269 mill.); Interior (10.501 mill.); y Transición Ecológica y el Reto Demográfico (10.371 mill.). Esto implica que la medida propuesta por Yolanda Díaz tendría un costo superior al presupuesto de 17 carteras ministeriales, incluida la del Ministerio de Trabajo, liderado por la propia líder de Sumar.

Más problemas con las matemáticas

Yolanda Díaz no es la única líder política que se ha encontrado con dificultades para realizar cálculos en las últimas semanas. Hay que recordar que Feijóo también tuvo un momento complicado a la hora al multiplicar durante un acto en Barcelona el pasado lunes. En sus declaraciones, el candidato del PP, afirmó que España debería ser una de las tres economías que más crecen en la Unión Europea y que al final de la siguiente legislatura se debería alcanzar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo la manera en la que se expresó generó cierta confusión: "Esta regla del dos, bueno, en lugar de dos es 22, pero sigue siendo dos. Y es dos por diez".