Cervantes inspira al Ministerio de Defensa ucraniano

El Ministerio de Defensa de Ucrania publica cada día el balance total de daños que ha infligido a las tropas rusas desde el inicio de la invasión, desde febrero: militares muertos, vehículos destruidos, aviones, helicópteros y drones derribados... Cada infografía diaria va acompañada de una cita: unos días es de un escritor, otros de un filósofo o de un estratega militar.

Hace días fue muy celebrado en Filipinas que el citado fuera José Rizal, poeta y uno de los primeros ideólogos del nacionalismo filipino, durante la etapa colonial española en la segunda mitad del siglo XIX. Si esta cita pudiera entenderse como un gesto feo hacia España, parece haberse compensado.

El perfil de Twitter del Ministerio de Defensa ucraniano publicó hace unos días su balance diario, acompañado de una cita del escritor español más universal, Miguel de Cervantes: “El que pierde riquezas, pierde mucho; el que pierde a un amigo, pierde más; pero el que pierde el coraje, lo pierde todo”.

"He who loses wealth loses much; he who loses a friend loses more; but he that loses his courage loses all."

Miguel de Cervantes



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 17: pic.twitter.com/h5LoZjh1Hy