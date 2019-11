ERC desautoriza a Joan Tardà

El PSOE no cuenta aún con la abstención de ERC, y lo cierto es que no pocos dirigentes socialistas dan por hecho que los republicanos se mantendrán en el “no” y el anuncio de un gobierno de coalición con Podemos se habrá quedado en otro “golpe de efecto” de Moncloa. Una tesis que, de hecho, se consolidó después de que Esquerra mantuviese su rechazo a la investidura de Pedro Sánchez tras la reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián.

Sin embargo, tras ese anuncio por parte de ERC, se produjeron unas declaraciones de Joan Tardà que sorprendieron a propios y extraños. El ex diputado de Esquerra en el Congreso afirmó que él apostaba por la abstención, pese a lo dicho por su partido de forma oficial. Las palabras del ex dirigente republicano no han sentado del todo bien en la dirección del partido. Altos cargos de Esquerra recuerdan que Tardà, ahora, “no es más que un militante de base más, sin ningún tipo de influencia”.