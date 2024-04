Pedro Sánchez ‘se cuela’ en la lista de Ciudadanos para las catalanas

Varios miembros de Ciudadanos, en la presentación de las listas del partido a las elecciones catalanas del 12M, en la Plaça d'Espanya de Barcelona (Foto: David Zorrakino / Europa Press)

Ha transcurrido casi un lustro del “Con Rivera no” que coreaban los simpatizantes del PSOE en la calle Ferraz cuando su partido ganó las elecciones generales, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.



El entonces líder de Ciudadanos no entró finalmente en el Gobierno. Ahora, ha sido Pedro Sánchez quien se ha ‘colado’ en el partido naranja. En concreto, en la candidatura de esta formación al Parlamento de Cataluña.



No nos referimos, por supuesto, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Se trata de otro ciudadano con el que comparte nombre de pila y primer apellido: Pedro Sánchez Álvarez. Este otro Pedro Sánchez ocupa el puesto número 45 en la lista con la que Ciutadans se presenta a las elecciones catalanas del 12 de mayo por la provincia de Barcelona.



Otra curiosidad: quien le sucede en esta lista es Jordi Cañas Manubens. No es el eurodiputado de Ciudadanos, sino otro militante con el que comparte nombre y apellido. El europarlamentario, cuyo nombre completo es Jordi Cañas Pérez, también forma parte de esa misma candidatura; en su caso, cerrando la lista.