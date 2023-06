El PP no aclara si va a seguir utilizando la marca ‘Verano Azul’.

El Partido Popular, de la mano de Borja Semper, sorprendió esta semana con uno de sus lemas de campaña ‘Verano Azul’, una referencia que provocó que la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, exigiera que no utilizaran dichaexpresión. Su argumento es que la corporación es propietaria de esa marca por la famosa serie, por lo que, si seguían utilizándola,amenazaron con acudir a los tribunales.

El PP no ha aclarado si va a seguir utilizando esta marca, después de esa advertencia de RTVE. Según fuentes de la cadena pública, la formación ha argumentado que tienen legitimidad para utilizar este término, aunque que no ha señalado a que legislación se acogen. Además, no han contestado de forma oficial a la petición.