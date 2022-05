Por qué el sistema Pegasus no ha podido con el móvil de Miguel Ángel Revilla

El sistema Pegasus está marcando la agenda de los políticos durante esta última semana. El New Yorker firmaba un artículo el lunes de la semana pasada en el que afirmaba que el gobierno español pidió al Centro Nacional de Inteligencia que espiara a los políticos independentistas catalanes. Este lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acompañado por la portavoz de gobierno, Isabel Rodríguez, convocó a los medios de comunicación para anunciar que el sistema Pegasus también ha llegado a Moncloa: se ha comprobado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido víctimas de espionaje.

Pues bien. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confiesa en privado que le han avisado de que su teléfono no ha sido víctima de espionaje. La razón es que su teléfono está muy anticuado: “me han dicho que Pegasus aquí fracasa, no tienen nada que hacer en un Nokia 311”.Revilla confirma jocoso que su teléfono es muy antiguo y sólo lo utiliza “para llamar y recibir llamadas”. Además, asegura no está preocupado porque “no tengo nada que esconder”, y añade que “toda España conoce mi intimidad”.

El Nokia 311 que utiliza el presidente de Cantabria es un móvil con un sistema operativo que no está actualizado. Se lanzó en el año 2012 y fue un teléfono que llamó la atención por las novedades de su cámara y porque permitía la instalación de aplicaciones. Sin embargo, se ha quedado anticuado. Por ejemplo, no permite instalar WhatsApp debido a la falta de espacio.