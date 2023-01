Anticorrupción aplica a Griñán el criterio contrario al que utilizó con Zaplana

La Fiscalía Anticorrupción, que ha apoyado la suspensión del ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el cáncer que sufre, aplicó un criterio contrario en el caso de Eduardo Zaplana: durante nueve meses se opuso que quedara en libertad para tratarle la leucemia. Así lo destacan a El Chivato fuentes jurídicas.

La posición de la Fiscalía resulta aún más extraña porque, en el caso del ex ministro del Partido Popular, se encontraba en prisión preventiva (no ha sido declarado culpable por nada, el juicio aún no se ha celebrado), mientras que el ex presidente andaluz tiene sentencia firme de prisión.

Algunos informes emitidos en su día por médicos forenses concluyeron que, dada la situación de su enfermedad, “no es aconsejable su permanencia en un centro penitenciario”, si bien otros señalaban que su situación de salud no era incompatible con la cárcel.

En el caso de Griñán, la médico forense ha desaconsejado que entre en prisión hasta que remita su cáncer, considerando que el tratamiento hormonal y la radioterapia, así como las revisiones, “parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria”.

El ex presidente andaluz tenía que haber ingresado en un centro penitenciario antes del 2 de enero, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, en el contexto del sistema fraudulento de ayudas conocido como ‘caso ERE’, una sentencia que ya están cumpliendo el resto de los penados.

Curiosamente, el pasado 27 de diciembre Zaplana, que continúa en tratamiento médico por la leucemia porque le sigue causando complicaciones, apoyó que Griñán no ingresara en prisión porque la justicia -dijo- debe ser primero humana.