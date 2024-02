Atasco de políticos en el palco de honor del Bernabéu

Palco del Estadio Santiago Bernabéu (Foto: AFP7 / Europa Press).

Existe la creencia generalizada de que en los palcos de los estadios de fútbol se concentran empresarios, políticos y otras personas influyentes, y que allí se crean relaciones de interés que llegarían, en ocasiones, al tráfico de influencia.

Cuando aún era central del FC Barcelona, Gerard Piqué criticó lo que veía en el palco del Estadio Santiago Bernabéu: “No me gusta ver a la gente que hay en el palco del Madrid y que mueven los hilos en este país, como la que imputa a Messi y Neymar y luego no pasa nada con Cristiano”.

El barcelonista se refería a la presencia en el palco del Bernabéu de la ex abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta , que en su momento impulsó la causa penal contra Leo Messi. “Estaba ahí al lado de Florentino. Y esto es este país, pero ha sido así desde siempre. No me gusta lo que transmite”, comentó Piqué, en unas declaraciones que luego fueron muy recordadas cuando se conocieron las conversaciones de negocios entre el propio Piqué y Luis Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Más allá de las elucubraciones sobre negocios y contactos que se pueden hacer en los palcos, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputó el domingo 4 de febrero, en el Bernabéu, fue un buen ejemplo de la capacidad de convocatoria de personalidades que tienen los grandes clubes de fútbol.

Las imágenes que captaron fotógrafos, como los de APF7 para Europa Press, permiten identificar a numerosos políticos, en activo y “retirados”, incluyendo el máximo responsable de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

El saque de honor lo protagonizaron dos agentes de la Policía Nacional , en un gesto que se repitió en otros estadios para conmemorar el bicentenario de la fundación del cuerpo, que se celebra este 2024.

Eso explica que estuviera, justo detrás de Florentino Pérez y Enrique Cerezo , el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

También se pudo ver en el palco a un comisario principal, vestido de uniforme: Agustín Alonso-Carriazo, subdirector general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional.

Incluso puede tener relación con ese bicentenario la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Los delegados del Gobierno ejercen como responsables políticos de las Fuerzas de Seguridad en cada comunidad autónoma, y tienen labores de coordinación en materia de seguridad.

Hasta ahí, todos eran invitados vinculados al Bicentenario de la Policía Nacional. Pero en el palco había otras personalidades, comenzando por tres ministros socialistas: José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Óscar Puente (Transportes) y Elma Saiz (Inclusión).

Llama especialmente la atención que estuviera allí el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, no en uniforme de almirante de la Armada, sino de traje y corbata.

Al lado del delegado del Gobierno, antiguo colaborador de Pedro Sánchez en Presidencia, se sentó un ex presidente del Gobierno, pero del Partido Popular: José María Aznar, con su mujer, y ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

La presencia de políticos del PP y del PSOE era más amplia. Estaba el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien fue ministro de Cultura y Deportes y delegado del Gobierno en Madrid con Pedro Sánchez, y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

En las imágenes se distinguen a algunos políticos madrileños del PP: el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; Alfonso Serrano, senador y número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de la Comunidad; Sonia Cea Quintana, concejal de Deportes del Ayuntamiento.

En la tercera fila del palco se dejó ver Juan Carlos Vera, durante muchos años diputado del PP en el Congreso, y una figura clave en la organización interna en la sede de la calle Génova. Vera ocupa desde 2019 el cargo de gerente del Club de Campo Villa de Madrid, un club muy selecto situado en la también selecta zona de Puerta de Hierro, y que ofrece practicar deportes como golf, equitación…

Estaba también un habitual en partidos de Liga y otros eventos deportivos: Alejandro Blanco, que lleva casi 20 años como presidente del Comité Olímpico Español (COE).