Desesperación en las farmacias por los clientes que entran sin mascarilla

Desde el fin de las restricciones de las medidas contra el coronavirus, bastantes ciudadanos siguen confusos con la obligatoriedad de portar mascarillas en interiores. Recordemos que este elemento sanitario se tiene que seguir llevando en centros médicos, transporte público y farmacias.

Pero parece que los ciudadanos se les ha olvidado que la mascarilla continúa exigiéndose en algunos lugares. En algunas farmacias, cansados de insistir en la necesidad de portarla, han comenzado a aparecer pegatinas con el lema “mascarilla obligatoria”. Pero en otros establecimientos estos carteles se han sustituido por otros más subidos de tono: “ponte la mascarilla o no entras” figura tajante en la entrada.

El personal de las farmacias admite que ya no sabe qué hacer. En un primer momento, algunas tiendas optaron por poner una caja abierta con mascarillas de libre disposición junto a la puerta. Para que los más despistados pudieran disponer de tapabocas en caso de no llevar ninguna. Se trataba de no perder clientes. Pero esta medida duró poco: estaban perdiendo dinero y los consumidores se acostumbraban a no llevarla encima.

Algunos farmacéuticos están siendo más estrictos y no admiten excepciones. Desde la experiencia vivida estos meses, entienden que los clientes que llevan tapabocas son portadores del coronavirus o han tenido contacto directo con alguien que tiene la enfermedad. “Normalmente los que la llevan suelen tener síntomas y vienen a comprar un test de antígenos”, apunta un farmacéutico de Madrid a El Chivato.

Muchos de estos profesionales son escépticos sobre la situación actual. No creen que vaya a arreglarse pronto porque piensan que no se ha sido suficientemente claro desde las instituciones.

De hecho, admiten que ha habido roces y discusiones subidas de tono entre clientes y trabajadores de las farmacias. Los empleados actúan ahora siempre de la misma manera: “piden al consumidor que se marche y regrese cuando la lleve puesta”. Sin excepción.