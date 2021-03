Diputado o no: Podemos se ampara en el ejemplo de Puigdemont

Pablo Iglesias sigue siendo diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Hasta el momento no ha comunicado si dejará su acta o no, ni cuándo lo hará de optar por la renuncia. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se lo permite.

Pero hay un límite: cuando se constituya oficialmente la Asamblea de Madrid, en el caso de que Iglesias logre escaño, deberá renunciar a su acta como diputado en el Parlamento nacional. No puede mantener ambas actas (la de diputado en la Cámara Baja y la autonómica en la asamblea madrileña), de manera simultánea.

El artículo 155.3 de la LOREG, lo deja claro: “Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente (en referencia al Congreso de los Diputados y el Senado), ni acumular el acta de una Asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso”.

El vídeo del día Sánchez y Casado abren campaña madrileña con acusaciones de corrupción

De ahí que se abra la puerta a una situación: siempre que no haya renunciado a su acta de diputado en la Cámara Baja, el todavía vicepresidente segundo podrá continuar en su escaño en el Congreso, si no logra representación autonómica. Se asegura así poder mantener su puesto y su sueldo, pues el cargo y el salario que no percibirá tras el 4-M será el de vicepresidente del Gobierno. Además, al mantener su acta como diputado seguirá estando aforado ante el Tribunal Supremo.

En Unidas Podemos, a día de hoy, evitan hablar sobre esta cuestión. No aclaran si Iglesias dejará su acta como diputado y cuándo, pese a que algunos medios aseguraban este miércoles que lo haría de forma inminente.

Sin embargo, El Chivato ha podido escuchar a destacados diputados del partido morado respaldar la actuación de Pablo Iglesias y toman como referente al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para justificar su actuación.

Realizan el siguiente paralelismo: “Puigdemont se presentó a las elecciones catalanas, no dejó su acta de eurodiputado, ha renunciado al escaño en el Parlament y ahora sigue como eurodiputado”, argumentan. Por lo tanto, en Podemos defienden que Iglesias tiene derecho a esperar a tener los resultados electorales del 4-M en la mano pues, en el caso de que no gane las elecciones en la Comunidad de Madrid, puede rechazar ocupar un puesto en la oposición y renunciar a su acta como diputado autonómico para seguir en el Congreso.

Recuerdan además que existen otros precedentes recientes. En las elecciones autonómicas de Cataluña, los candidatos a la Generalitat, Ignacio Garriga (Vox) y Laura Borràs (JxCAT), no dejaron su acta como diputados en el Congreso hasta que la semana pasada se constituyó de manera oficial el Parlament.