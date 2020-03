La enfermera que consiguió 6.000 euros para material sanitario y no puede comprar nada

Virginia Sánchez es enfermera en la UCI del Hospital Alcázar de San Juan en Ciudad Real. En realidad es también (casi) médico: había terminado la carrera y se examinó del MIR el pasado febrero. Le tocaba elegir especialidad y plaza en mayo, como a miles de estudiantes en España… cuando la crisis del Covid-19 estalló.

“Como vi que estaban tan saturadas las UCI y yo tengo diez años de experiencia como enfermera, llamé al hospital y me contrataron”, explica.

Hace unos días, Virginia salió llorando del centro hospitalario, después de 10 horas de extenuante trabajo. Al constatar de primera mano la saturación de la UCI y el estado de gravedad de los pacientes, todavía con los ojos hinchados y la marca de las gafas de protección, se grabó un vídeo en el coche para pedir a la gente que no saliera de casa. El llamamiento se hizo viral.

-- “Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa. Porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal”, explicaba en el vídeo.

Al comprobar el eco de su mensaje, decidió comenzar una campaña en Internet para recaudar dinero y adquirir material para la unidad de cuidados intensivos. “Tenemos que reutilizar las batas, de momento unas cinco veces. Las lavan con lejía y nos las devuelven”, cuenta a El Chivato la protagonista, “pero eso en la UCI, porque en el resto del hospital utilizan bolsas de basura”.

Con donaciones anónimas ella esperaba conseguir algo de dinero: “me decía que tenía que poner un objetivo y puse 3.000 euros”. En unos días, ha recaudado más de 6.000.

Sin embargo, ni siquiera disponiendo de este dinero ha podido comprar material. La enfermera, en su tiempo libre, ha buscado empresas que vendan esos productos sanitarios, pero no las encuentra:

-- “Me he levantado a las siete de la mañana para contactar con empresas de gafas, mascarillas, guantes… y todas me han dicho que no”.

Hay un desabastecimiento brutal. Virginia define como “desesperante” la situación por la que, ni siquiera teniendo seis mil euros, uno es capaz de abastecer a un hospital de lo necesario para protegerse del Covid-19.