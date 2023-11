Esperanza Aguirre se ha propuesto sacar a Ayuso a cortar calles.

El PP de Madrid se ha situado ante las protestas contra la amnistía, como viene siendo habitual, lo más a la derecha que puede en su partido. Fue precisamente Esperanza Aguirre, referente de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien el pasado fin de semana alentó a cortar el tráfico de la calle Ferraz a quienes se concentraron frente a la sede del PSOE en la capital.

Esas protestas han ido sumando seguidores hasta que, en la tarde del lunes, se incorporó el líder de Vox, Santiago Abascal, que abandonó la concentración cuando comenzaron los encontronazos entre manifestantes y los antidisturbios desplegados para proteger la sede socialista.

Isabel Díaz Ayuso también exigió explicaciones. Fue una de las dirigentes que más animó a la movilización ciudadana. La presidenta madrileña ya se volcó con la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona, incluso antes de que Alberto Núñez Feijóo se pronunciara al respecto, y desplazó a todos sus consejeros a la capital catalana.

Antes de los graves disturbios del pasado martes, Ayuso había apoyado las movilizaciones ante la sede de Ferraz por el “descontento general” y avisó de que “van a más”. “Los españoles, el pueblo, tienen derecho a manifestarse y hacerlo allí donde considere mientras sea pacífico”, defendió la presidenta, para pedir explicaciones al Gobierno por la actuación policial, pese a reconocer que los ultras “parasitaron” la protesta.

Según ha escuchado a dirigentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre se había propuesto sacar a Isabel Díaz Ayuso a cortar calles, consciente de la fuerza de ese paso adelante para marcar a Núñez Feijóo la posición del PP más duro, iniciada hace unos días por José María Aznar, contra la amnistía de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid cambió el paso este miércoles a Feijóo, y también al sector más duro del PP con el que se le relaciona habitualmente. Por sorpresa, Ayuso tomó distancia de los radicales de extrema derecha movilizados por las calles de Madrid, y de la participación de Vox, con Abascal al frente, en las concentraciones.

Unas declaraciones que supusieron también un punto de inflexión para que el líder del PP condenara poco después las noches sucesivas de manifestaciones violentas alrededor de la sede nacional del PSOE.

En el entorno de la presidenta madrileña presumen de que “ella no se siente presionada por Vox porque no gobierna con ellos”, a diferencia de otros barones del PP. “Que no cuenten con ella para cortar calles”, ha escuchado El Chivato a un miembro de su equipo de máxima confianza.