Esperanza Aguirre se querella y Rajoy se fuma un puro

Luis Bárcenas dispara contra todo y contra todos desde que, hace algo más de un mes, decidiera dar un nuevo rumbo a sus declaraciones. No es una actitud novedosa. Ya en 2015, Bárcenas realizó una relevante declaración ante el juez Pablo Ruz en la que confirmó la veracidad de sus ‘papeles’ y señaló a destacados miembros del Partido Popular.

Algunos nombres, como los de Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, se repiten, pero en sus últimas comparecencias han salido a la luz otros personajes populares destacados.

El 24 de febrero, en el marco de la pieza ‘Púnica’, y siguiendo esa nueva actitud de colaborar con la Fiscalía, Bárcenas pidió declarar voluntariamente. En la Audiencia Nacional, ante el juez Manuel García Castellón, soltó un nuevo bombazo: dijo que entregó 60.000 euros en metálico a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, para la campaña electoral de 2007.

Bárcenas no aportó pruebas, y Aguirre, lejos de quedarse en silencio, salió a desmentir la información confrontándose con todo el que se pusiera en su camino. Horas después de la declaración, su abogado anunció que iba a querellarse contra el ex tesorero por falso testimonio. Al día siguiente, la expresidenta se paseó por programas de televisión -desde el salón de su casa- para dar su versión con vehemencia.

“Yo pongo la mano en el fuego por mí. No la pondría de ninguna manera por Bárcenas”

Aguirre se enzarzó en acusaciones incluso con el nuevo abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, quien le amenazó con una demanda por derecho al honor.

El estilo de Aguirre choca frontalmente con el de Mariano Rajoy. Si la primera vez que Bárcenas se animó a ‘tirar de la manta’ no quiso hacer sangre con el ex presidente, estos meses le ha acusado de muchas más cosas. Incluso, este miércoles, en la Comisión investigación del Congreso sobre la Kitchen, llegó a especular que quien ordenó la operación parapolicial fue Rajoy.

Rajoy jamás ha entrado a esas acusaciones. Al Chivato le cuentan que miembros del Partido Popular hablan estos días sobre la diferencia entre ambos políticos para afrontar los conflictos. Algunos critican que el ex presidente nunca salga a defenderse. Recuerdan cuando se encontró con una periodista de El País en un bar, el pasado mes de septiembre. Ella le preguntó por Kitchen y él contestó: “Yo ya no soy un personaje público”.

Muy a su estilo, Rajoy escurrió el bulto y se negó a hablar: “No me haga preguntas, porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido”.

Desde que dejó La Moncloa, el expresidente no ha concedido una entrevista ni hablado en público, a pesar de que el avance de las investigaciones en los casos de corrupción de últimos tiempos cada vez ponen más el foco en su Gobierno. Por eso, hay máxima expectación por ver qué dice cuando le toque testificar.