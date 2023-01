El veto de Ayuso a Villacís: “Ésta no ha aprendido nada de lo de Toni Cantó”.

La dirección nacional del PP ha abierto la puerta a que Begoña Villacís se integre en el partido a escala nacional, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le haya cerrado el paso en su territorio.

Génova valora “el talento” de la vicealcaldesa, pero le advierte de que si se une al PP no podrá formar ninguna corriente interna.

Pero el posible fichaje de Villacís, “no va a ser un Toni Cantó dos”. Es decir, que a diferencia de lo que ocurrió con el actor y ex dirigente de CS, a quien Díaz Ayuso tuvo que colocar como director de la Oficina del Español después de que la dirección nacional de Pablo Casado le impusiera su fichaje, ahora el PP de Feijóo no va a forzar la incorporación de la vicealcaldesa de la capital en las listas madrileñas.

Por ello, según ha escuchado El Chivato en el entorno de Díaz Ayuso, “el movimiento de Villacís ha dejado perpleja a Isabel”. Hasta el punto de que a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le ha escuchado en círculos íntimos, en las últimas horas, la siguiente frase: “Es que ésta no ha aprendido nada de lo de Toni Cantó”.

Feijóo ha acordado con Ayuso que no le impondrá el fichaje de Villacís, algo que Pablo Casado sí le obligó a hacer con Toni Cantó. Ahora, en la Puerta del Sol recuerdan que Díaz Ayuso es la presidenta del PP madrileño y tiene la competencia de la elaboración de las listas electorales, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, aunque vaya a hacerlo de forma acordada con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

“Begoña ha llamado a la puerta equivocada. No se ha enterado de nada. No tiene que hablar con Bendodo, sino con Isabel, si quiere ser alcaldesa de Madrid”, comentan, no sin cierta sorna, en el equipo de Díaz Ayuso.