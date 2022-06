Felipe González todavía tiene miedo al Covid

Las mascarillas han dejado de ser obligatorias en interiores desde el pasado mes de abril. El alto porcentaje de vacunación, sumado a la buena situación epidemiológica en la que se encuentra actualmente España, han permitido que poco a poco las restricciones se hayan ido relajado.

Pero a pesar de ello, muchas personas continúan teniendo miedo al coronavirus y prefieren seguir llevando la mascarilla puesta, tanto en interiores como en exteriores. Ejemplo de ello es el expresidente del Gobierno, Felipe González. De hecho, según ha podido comprobar El Chivato, en su última aparición pública que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid, era el único asistente al acto que llevaba puesto el tapabocas.

Felipe González asistió el pasado lunes a un evento para celebrar el 425 Aniversario del Colegio de Abogados de Madrid. A esa misma celebración acudieron su Majestad el Rey, José María Aznar, el alcalde José Luis Martínez Almeida, la ministra Pilar Llop y los presidentes del Tribunal Supremo y Constitucional, Carlos Lesmes y Pedro González-Trevijano. Todos ellos se dejaron ver sin mascarilla.

Sin embargo, el ex líder del PSOE prefirió no quitársela durante la hora escasa que duró el evento. El único momento en el que se la retiró fue cuando tuvo que hacerse una foto con el Rey, los presidentes citados y la ministra. A pesar de ello, no la dejó muy lejos. La guardó a buen recaudo entre sus manos para así evitar contaminarla.