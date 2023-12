El Gobierno arremete contra Vox hasta en las respuestas parlamentarias.

“Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Y por eso en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto”.

Durante su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, el pasado 15 de noviembre, Pedro Sánchez utilizó esta metáfora sobre un “muro” para defender la necesidad de formar un Gobierno “progresista” y frenar el acceso al poder de la suma del Partido Popular y Vox.

Este tipo de críticas y pullas son entendibles en un discurso político, como el de una investidura. Menos habitual es que el Gobierno deje por escrito esos ataques a un partido político en el texto de respuesta a preguntas parlamentarias.

El Chivato ha podido comprobar que eso ocurrió al menos en dos respuestas por escrito que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cursó a varios diputados de Vox, cuando aún se encontraba en funciones antes de la investidura del 15 de noviembre.

Pepa Millán, Javier Ortega Smith, Ignacio Gil Lázaro y Rocío de Meer registraron varias cuestiones por escrito en las que reclamaban información al Gobierno sobre ciertos delitos cometidos por extranjeros en España.El Ejecutivo no se limitó a ofrecer datos sobre esos sucesos. En al menos dos respuestas parlamentarias, incluyó ataques directos a Vox por su postura sobre la inmigración.

“En relación con las iniciativas de referencia se indica que parten de una premisa que no es cierta: no existe una correlación entre inmigración y delincuencia. En ese sentido, frente al intento de Sus Señorías de crear alarma social, se informa de que no existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular…”, contestó el Gobierno, acusando de esta forma a Vox de tratar de “crear alarma social” con “una premisa que no es cierta”.

Más adelante, en el mismo escrito,aparece otro ataque a los diputados del partido de Santiago Abascal: “Frente a su retórica de hipérboles, este Gobierno apuesta por recuperar la Seguridad como Bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios”.

Estas dos pullas las incluyó el Ejecutivo al menos en una segunda respuesta parlamentaria a estos mismos diputados de Vox.