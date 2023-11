Los “goles de Estado” del PSOE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en un peno del Congreso.

Las protestas contra la amnistía protagonizan el último número de El Socialista, el periódico del PSOE. Pero lo curioso del caso es que en el número 212, el artículo dedicado a las protestas contra Pedro Sánchez está plagado de errores ortográficos y gramaticales.

La primera falta aparece en la portada, cuyo subtítulo reza: “La derecha amenaza la Democracia”, palabra, esta última, que a pesar de su importancia capital ha de escribirse con inicial minúscula.

Aunque X (Twitter) ya ofrece la posibilidad de editar los tuits a las cuentas verificadas, como es el caso de @PSOE, aún permanece el mensaje en el que difundieron el editorial, que anunciaban como “Editorial completa”, en femenino.

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), un artículo no firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado asunto es un nombre masculino, pues el otro género hace referencia a una casa editora.

El error más llamativo, sin embargo, se publicó en la versión web de dicho editorial. Bajo el título “No serán estos los que nos dobleguen”, apuntaba que no los amedrentaron ni los “goles de Estado” (sic).

Esta errata fue corregida, tanto en la web como en la edición maquetada en formato PDF que se envía por correo electrónico a los afiliados. No obstante, aún es posible acceder al texto original en la versión caché de la web, a través de servidores como Wayback Machine.

Este servicio, que rastrea archivos digitales y permite el acceso a ediciones archivadas de páginas web, guardó la versión inicial hasta cuatro veces a lo largo del día 12 de noviembre, antes de que el error fuera subsanado.

Esta cuestión lingüística comparte espacio en las páginas de El Socialista con ciertos leísmos, como ocurre en “su silencio les retrata” (página 5). Al referirse a personas, en verbos como retratar el complemento directo empleado debería haber sido “los”.

“Su negativa a realizar una condena sin paliativos de la violencia que sufrimos, también descubre su verdadero talante democrático”, se lee más adelante en el mismo editorial. Esta coma entre el sujeto y el predicado de la oración, denominada “coma criminal” o “coma asesina”, no debe graficarse, pues corta la secuencia natural de la oración.

Aparece también en otras páginas del semanal. Una muestra: “la censura a la cultura en nuestro país en pleno siglo XXI, existe”, revela el subtítulo de la página 13, en la sección sobre noticias del Senado.

Los errores de puntuación se dan tanto por exceso como por defecto, como demuestra la ausencia del punto final en la página 10. De igual modo, tan incorrecta es la llamada “coma asesina” como la omisión de la coma del vocativo, en frases como “a estas alturas pocas sorpresas compañeros”. La expresión nominal, “compañeros”, debe separarse con una coma de la frase que le antecede, equivocación que al cierre de esta edición aún no ha sido enmendada.

Hacia el final del texto el PSOE recomienda al lector que no caiga “en ninguna provocación, y deja que se retraten cada tarde”. Si bien en este caso el empleo del signo no se puede calificar de incorrecto, desde Fundéu informan a El Chivato de que “la coma en ese caso no sería necesaria”.

La oración podría haberse construido como “no caigas en ninguna provocación y deja que se retraten cada tarde” o “no caigas en ninguna provocación, deja que se retraten cada tarde”, opciones preferibles desde el punto de vista de la economía del lenguaje.