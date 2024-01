Junts habla castellano en la intimidad

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.

Junts per Catalunya se ha convertido en el partido protagonista de las últimas jornadas parlamentarias. Los postconvergentes están llevando sus exigencias hasta el límite de las negociaciones y ya han protagonizado dos sorpresas de última hora.

La primera, hace dos semanas, cuando se ausentaron de la votación en los tres decretos leyes del Gobierno. Una decisión ordenada por el expresident Carles Puigdemont en el último suspiro después de que el propio Ejecutivo diera por perdidas todas las opciones de sacar sus medidas adelante y que permitió la convalidación de dos de los tres paquetes de iniciativas.

La segunda se produjo el pasado jueves: se votaban las enmiendas del Partido Socialista a la Ley de Amnistía. Las modificaciones reunían el consenso de otros partidos como Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu o el BNG. En un inicio, Junts se desmarcó de los cambios propuestos por los socialistas, pero finalmente, también obtuvieron luz verde y se incluyeron en la norma.

Para la formación independentista resulta crucial explicar cada apoyo dado a los partidos de Gobierno. Durante la pasada legislatura criticaron todos los acuerdos alcanzados entre ERC —su principal rival en Cataluña— y el Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos. Unos ataques que provocaron acusaciones de “traidores” a los líderes de la izquierda separatista. Ahora, es Junts quien ha pasado a apoyar la investidura que ha situado a Pedro Sánchez de nuevo en La Moncloa y la necesidad de justificarse ante los suyos es vital para el partido independentista.

Pues bien. Habitualmente, los diputados de Junts pronuncian todas sus intervenciones en catalán. Nunca en castellano. La modificación del reglamento —exigida por los soberanistas para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol— permite que cada parlamentario se explique tanto en castellano como en las lenguas cooficiales y los diputados de Junts siempre emplean el catalán.

Esta práctica se extiende también a lo que sucede detrás de las cámaras. No solo rehúsan el castellano en las Cortes y en declaraciones públicas, sino que también evitan emplearlo al hablar con los periodistas, a los que suelen referirse en catalán. Sin embargo, el apoyo in extremis a las enmiendas del PSOE el pasado jueves necesitaban de una explicación urgente tanto a sus electores como a todos los medios de comunicación.

Mientras Josep María Cervera, diputado de Junts, explicaba ante las cámaras y en catalán el por qué de su apoyo a las modificaciones propuestas por los socialistas, a pocos metros y en un encuentro reservado, un miembro destacado de la formación independentista rompía esta norma tácita y optó por hablar en español: “Hoy os voy a hablar en castellano, así me entendéis todos”, declaró antes de arrancar una charla informal con los periodistas, según pudo escuchar El Chivato.

La conversación con los medios —habitual entre profesionales de la comunicación y políticos en los pasillos de la Cámara Alta— se alargó más de lo que suele ser habitual con Junts. La decisión requería justificación y no dudaron en darla ante un enorme corro de periodistas sorprendidos por la amabilidad y aquiescencia de los líderes independentistas después de semanas de pocas palabras y declaraciones exclusivamente en catalán. La conversación no solo abarcó la explicación de los nuevos socios del Ejecutivo, sino que también hubo tiempo para preguntas de los periodistas, que aprovecharon el momento de atención de este miembro destacado de Junts para preguntar por todas cuestiones que no habían podido aclarar en jornadas anteriores.

Los corresponsables políticos de los distintos medios de comunicación se quedaron perplejos ante la buena disponibilidad de los miembros de Junts, pero con pocas esperanzas de que está pase a ser la tónica habitual con los representantes independentistas que, habitualmente, rehúsan dar explicaciones tan extensas.