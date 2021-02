La de Melilla no es la última: la otra estatua de Franco que resiste a la memoria histórica

Telediarios, informativos en radio y artículos de prensa publicados esta semana han repetido una y otra vez que en Melilla resiste “la última estatua” del dictador Francisco Franco. La noticia ha ocupado espacio en los medios de comunicación porque la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha decidido retirarla para eliminar de la vía pública española el último vestigio de las figuras que representan al dictador.

Pero no es cierto. Todavía hay una escultura, y de gran tamaño, instalada aún en otro lugar de España. El Chivato ha podido comprobar que el gran monumento a Franco localizado en Santa Cruz de Tenerife no se ha retirado aún. Y, por el momento, no hay planes de hacerlo a corto plazo. Es la figura que resiste a la ley de memoria histórica.

El bautizado como ‘Monumento a la Victoria’ se encuentra en la intercesión entre la Avenida de Anaga y la que se denominó durante muchos años Rambla del General Franco. A esta última vía sí se le cambió el nombre. Al final de la ahora Rambla de Santa Cruz se encuentra una gran edificación de piedra que, en su momento, fue una fuente por cuyas paredes corría el agua. En el centro, aparece la figura de Franco sobre un ángel volando con las alas extendidas.

Es una obra del escultor Juan de Ávalos y se inauguró en 1966 en conmemoración de la victoria del ejército de Franco en la Guerra Civil. De hecho, el ángel simboliza el avión Dragon Rapide en el que partió el general para iniciar el golpe militar y está orientado hacia el norte de África.

En 2010 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife modificó el nombre de la gran fuente por ‘Monumento al Ángel Caído’ si bien las figuras siguen siendo las mismas. La concejal de Cultura y Patrimonio Histórico de la capital anunció a principio de este año que no hay ninguna acción prevista para eliminar los símbolos de exaltación al franquismo que aún quedan en la isla porque “no es una prioridad”.

En 2019 el Consistorio chicharrero publicó un estudio sobre la Memoria Histórica en el que se revelaba que Santa Cruz en la actualidad sigue contando con más de 80 símbolos franquistas entre monumentos, esculturas, bustos y otros elementos.