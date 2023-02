Dos miembros del PP y ninguno del Gobierno en un acto presentado por Reyes Maroto.

La ministra de Industria y candidata del Partido Socialista (PSOE) a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha participado este lunes en un desayuno informativo de la agencia Europa Press. La todavía ministra ha acudido para presentar a la invitada del evento, la delegada del Gobierno en la capital, Mercedes González. Sin embargo, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, este encuentro bien puede leerse en clave electoral para la ministra. Y tanto la alcaldía como la Comunidad de Madrid son plazas difíciles de conseguir para la izquierda y donde la derecha parte como gran favorita para situarse como primera fuerza y gobernar después de las elecciones de mayo.

Tan es así, que los últimos candidatos de la izquierda han sido ‘balas quemadas’ que han abandonado la política, como Pepu Hernández, Ángel Gabilondo o Pablo Iglesias: todos dejaron sus cargos tras los malos resultados electorales. En este contexto de máxima dificultad electoral para el PSOE, Podemos y Más Madrid, la titular de Industria, Comercio y Turismo, no ha sido acompañada por ningún ministro del Gobierno en el citado evento. Solo el antecesor de González, José Manuel Franco, ahora presidente del Consejo Superior de Deportes desde 2021 y miembro del PSOE, ha acudido al acto. Como contrapartida, sí han estado presentes miembros del Partido Popular (PP), desde concejales hasta altos cargos. Entre ellos, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad y adversario político de Maroto el próximo mes de mayo cuando se abran las urnas.

Fuentes consultadas presentes en el acto aseguran a El Chivato que la presencia del regidor se enmarca dentro de la buena relación que mantiene con la delegada del Ejecutivo. Además de ser un acto donde la presencia de un alcalde es acorde al recibimiento a un representante del Gobierno central.



Enrique López, por su parte, es el responsable de Justicia del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, también del PP, aunque su distanciamiento con la presidenta ha sido evidente desde su no posicionamiento en la disputa con Pablo Casado, del que la líder autonómica resultó victoriosa. El pasado miércoles, el ex número dos de la Comunidad de Madrid se dio de baja en el partido para allanar su vuelta a la Justicia, ante la posibilidad de que Ayuso no cuente con él en un futuro a corto o medio plazo.