Transportes se enteró “por la tele” de la promesa de gratuidad

El recién nombrado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1i), aplaude tras finalizar la segunda sesión del debate de investidura como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de noviembre de 2023, en Madrid.

Pedro Sánchez aprovechó su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados para realizar algunos anuncios importantes, que lanzó antes de abordar el asunto más espinoso: la amnistía para los independentistas catalanes.

El candidato a la Presidencia del Gobierno se comprometió a aprobar medidas para abaratar el gasto en transporte a ciertos colectivos: “A partir del 1 de enero de 2024 el transporte público será gratuito para todos los menores, jóvenes y personas desempleadas”, anunció por sorpresa.

El Chivato se puso en contacto de inmediato con el Ministerio de Transportes, que dirige Raquel Sánchez, para recabar detalles concretos sobre este plan de bonificaciones a determinados viajeros que, según Sánchez, entrará en vigor en apenas mes y medio.

Ante las preguntas de El Chivato, desde la oficina de comunicación del ministerio ase aseguró que no podían dar información sobre esos descuentos que acababa de anunciar Pedro Sánchez. No es que no quisieran desvelar detalles: es que, según explicitaron, “nos hemos enterado al mismo tiempo que el resto y no sabemos nada”.

Es decir, que en prensa del ministerio no tenían conocimiento del proyecto de Sánchez, y, por tanto, nada podían informar en ese momento sobre ello.

Periodistas de otros medios también trataron de ampliar la información durante el día sobre esta promesa del candidato a la Presidencia. Preguntaron a distintas personas con responsabilidad en temas de Transporte, y recibieron la misma contestación: ellos también desconocían la letra pequeña del plan.

Desde el Ministerio de Transportes se limitaron a asegurar que en las próximas semanas se conocerán más detalles sobre estas medidas, que se tendrán que aprobar antes del 31 de diciembre, para que entren en vigor el 1 de enero de 2024.

Hay que tener en cuenta que, una vez investido Pedro Sánchez, el nuevo presidente deberá nombrar a los ministros. Raquel Sánchez llegó al Gobierno en la remodelación del Ejecutivo que ejecutó Sánchez en julio de 2021.

Ahora mismo, para formar un nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar -con sus respectivos partidos y facciones, y con Podemos “en rebeldía”-, todas las carteras ministeriales están en el aire.